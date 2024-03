OL : Une terrible nouvelle tombe pour Pierre Sage avant Reims

À quelques jours de la rencontre face au Stade de Reims, le coach de l’OL, Pierre Sage reçoit une mauvaise nouvelle. Plusieurs cadres de l’équipe manqueront cette affiche.

Pierre Sage et l’OL visent l’Europe

L’OL affrontera le Stade de Reims le 30 mars prochain après la trêve internationale pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont en pleine forme. Le technicien de l’Olympique lyonnais, Pierre Sage a pu relancer les Gones dès son arrivée sur le banc du club. Sous sa houlette, l’OL brille et vise une place à l’Europe la saison prochaine. Le week-end dernier, les Lyonnais ont encore confirmé leur grande forme lors du déplacement sur le terrain du Toulouse FC. Sur les seize derniers matchs de l’OL toutes compétitions confondues, Pierre Sage et ses hommes ont remporté 13 victoires, et ont essuyé trois défaites.

Pierre Sage privé de certains cadres

Pour cette affiche contre le Stade de Reims, le coach français, Pierre Sage va se passer de plusieurs joueurs titulaires. Les recrues hivernales Mangala et Benrahma sont encore à l’infirmerie. Ils ne pourront pas disputer cette rencontre. De plus, le défenseur Clinton Mata manquera cette rencontre. Il a reçu un carton jaune lors du déplacement de l’OL sur le terrain des Violets le vendredi dernier (2-3). Ce carton lui vaut une suspension puisqu’il s’agit de son troisième en dix rencontres de Ligue 1 et Coupe de France. Il avait été averti face au Stade Rennais (2-3) et Metz (1-2).

Le buteur et capitaine de l’équipe, Alexandre Lacazette sera présent pour ce choc. Il est en pleine forme et a inscrit son 13e but de la saison en championnat de France face au Toulouse FC.

Coup dur pour Will Still !

Du côté du Stade de Reims, les mauvaises nouvelles ne manquent pas. Le milieu de terrain, Teddy Teuma est forfait pour ce match. Il a contracté une blessure au mollet. Il sera absent pendant plusieurs semaines. C’est un forfait de taille pour l’entraîneur de l’équipe, Will Still. Il est un titulaire indiscutable. Il a inscrit 6 buts et a délivré 2 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1 cette saison.