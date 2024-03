FC Nantes : Antoine Kombouaré a déjà ciblé ses premiers renforts

Nouvel entraineur du FC Nantes, Antoine Kombouaré tient déjà ses premiers renforts pour le sprint final de la Ligue 1.

Pas de round d’observation pour Antoine Kombouaré

Nommé dimanche et présenté en conférence de presse mardi, Antoine Kombouaré est déjà à la tâche au FC Nantes. Il met à profit trêve internationale pour préparer la dernière ligne droite de la Ligue 1. Il n’a pas assez de temps pour mettre son équipe en place et apporter la confiance au sein du groupe hérité de Jocelyn Gourvennec. Les Canaris ont deux gros matchs dès la reprise. Ils se déplacent à Nice dans 10 jours (le 31 mars) et accueillent Lyon à la Beaujoire, le 7avril.

Le technicien kanak n’aura pas de round d’observation. Son équipe doit absolument prendre des points face aux Niçois, pour envoyer un signal fort à ses concurrents, dans la lutte pour le maintien. Seizième et barragiste avec 25 points, le FC Nantes peut se faire doubler par le premier club relégable, le FC Metz (23 points), en cas de faux pas à Nice. Ce qui ne serait pas le début idéal pour Antoine Kombouaré, dont la mission est de sauver les Canaris.

Antoine Kombouaré compte s’appuyer sur la réserve de Nantes

En attendant de choisir ses hommes pour les huit matchs décisifs du championnat, le pompier de service a lâché un indice. Il compte ouvrir son équipe aux jeunes joueurs de la réserve, qui sont capables d’apporter un plus au groupe nantais. « Le plus important, lorsqu’on a de très bons jeunes, c’est qu’ils jouent », a-t-il laissé entendre. Bien que sa mission soit délicate, le successeur de Jocelyn Gourvennec assure qu’il va « s’appuyer sur le centre de formation » et ainsi promouvoir les jeunes joueurs talentueux.

Pour finir, Antoine Kombouaré a justement rappelé qu’il avait fait jouer une dizaine de joueurs du centre de formation, lors de son premier passage au FC Nantes (février 2021 à mai 2023). Notamment : Lohann Doucet (21 ans), Nathan Zézé (18 ans) et Quentin Merlin (21 ans).