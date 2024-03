OM – PSG : Classico, une ferme décision annoncée pour les Parisiens 

L’OM affronte le PSG le 31 prochain pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Et pour ce Classico, une ferme décision devrait être prise pour les supporters parisiens.

OM – PSG : Vers une interdiction des supporters parisiens

Le prochain choc de la 27e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce comme un rendez-vous décisif pour les deux équipes. Pour l’OM, ​​ce sera une occasion de se racheter après deux défaites consécutives et de montrer sa force face à un adversaire redoutable comme le PSG. Jean-Louis Gasset aura donc la lourde tâche de préparer son équipe pour affronter ce défi de taille, mais il est convaincu que la victoire reste possible face à l’ogre parisien.

Cependant, cette rencontre devrait de se dérouler sans la présence des supporters parisiens au stade Vélodrome. En effet, selon les informations de L’Equipe, le ministère de l’Intérieur prévoit d’interdire le déplacement et la présence des fans parisiens pour ce Classico OM-PSG. Cette décision découle d’une mesure de réciprocité, puisque les supporters marseillais n’avaient pas été autorisés à assister au match aller au Parc des Princes en raison de mesures de sécurité.

Cette absence de supporters parisiens à Marseille n’est pas vraiment une surprise, et elle s’inscrit dans un contexte où les déplacements de supporters sont souvent restreints pour des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre. La dernière fois que des supporters du PSG ont pu se rendre à Marseille remontant à avril 2015, cela représente ainsi la rareté des rencontres où les fans de ces deux équipes emblématique du championnat peuvent se retrouver dans le même stade.

L’officialisation de cet arrêté ministériel attendue en début de semaine

Toujours selon le quotidien sportif, l’officialisation de cet arrêté ministériel est attendue en début de semaine prochaine, et il pourrait être accompagné d’un arrêté de la Préfecture des Bouches-du-Rhône pour garantir le bon déroulement du match OM-PSG dans des conditions sécurisées. Malgré l’absence des supporters parisiens, ce Classico promet d’être un moment intense et important pour les deux équipes qui chercheront à prendre l’ascendant sur leur rival historique.