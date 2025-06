Mercato OGC Nice: Marcin Bulka convoité par un promu anglais

Marcin Bulka se rapproche de plus en plus de son départ de l’OGC Nice. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but polonais est sollicité par plusieurs clubs et le dernier en date est le Sunderland AFC.

Le mercato s’annonce agité pour Marcin Bulka qui sera en fin de contrat avec l’OGC Nice en juin 2026. L’international polonais sort d’une saison aboutie de 40 matchs toutes compétitions confondues avec 8 clean-sheets. Ses performances ne laissent pas indifférent les clubs européens, dont plusieurs d’entre eux se proposent pour sa signature. Récemment, c’est Galatasaray qui s’est lancé pour son recrutement.

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Un grand nom d’Europe cible Marcin Bulka

À voir Mercato : L’OM signe une pépite du PSG, annonce imminente

Les champions de la Süper Lig turque ont entamé les négociations avec l’OGC Nice, mais ils ne seront pas les seuls sur le dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Sunderland AFC s’est récemment aligné pour Marcin Bulka. Les nouveaux promus de la Premier League anglaise ont exprimé leur intérêt pour le gardien de but polonais de 25 ans. Des négociations sont en cours pour trouver un accord de transfert.

Le Sunderland AFC pourrait être la prochaine destination de Marcin Bulka, si les pourparlers sont concluants. En attendant, le natif de Ptock reste toujours un joueur de l’OGC Nice. Les Aiglons ont repris le chemin de l’entraînement cette semaine en vue de préparer la présaison. Leur premier match en Ligue 1 2025-2026 sera face au Toulouse FC le 17 août prochain.

🚨🔴⚪️ EXCL: Sunderland open talks to sign Polish goalkeeper Marcin Bulka as part of their ambitious project.



Bulka has been approached by deveral clubs this summer but #SAFC are now in active talks with OGC Nice. pic.twitter.com/Th0vMKfP1C— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025