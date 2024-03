Equipe de France : Pourquoi Deschamps n’appelle pas Lacazette ?

Meilleur buteur de Lyon, Alexandre Lacazette n’est toujours pas convoqué par Didier Deschamps. L’explication du sélectionneur est finalement tombée.

Alexandre Lacazette victime de la forte concurrence chez les Bleus

Régulier dans ses performances depuis son retour à Lyon à l’été 2022, Alexandre Lacazette (32 ans) n’a pas pour autant retrouvé sa place en Équipe de France. Alors que Didier Deschamps et son groupe se préparent pour l’euro 2024, le buteur de l’Olympique Lyonnais sait déjà qu’il ne sera pas convoqué pour la compétition. Il n’a pas la confiance du sélectionneur. Interrogé par le quotidien Le Progrès sur l’absence d’Alexandre Lacazette, Didier Deschamps a donné son explication.

Il a commencé par balayer l’idée de l’âge du capitaine de Lyon : « Ce n’est pas une question d’âge, puisque Olivier Giroud (37 ans) est toujours là avec nous ». Le buteur des Gones est simplement victime de la forte concurrence en attaque chez les Bleus. « Ce qui s’est passé en Équipe de France, c’est une question de concurrence », a justifié Didier Deschamps, tout en soulignant : « il fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais aussi ».

Plus de six ans que Lacazette est absent en Equipe de France

Le dernier match Alexandre Lacazette avec les Bleus remonte au 14 novembre 2017. Ce jour-là, il avait inscrit un doublé contre l’Allemagne (2-2), en match amical. Cela fait donc plus de six ans que l’ancien buteur d’Arsenal (2017-2022) n’a plus été appelé en Équipe de France. C’est certainement la fin pour lui avec la sélection de France, car d’après le sélectionneur actuel, le N°10 de Lyon « n’a pas eu une place aussi importante en sélection que dans les clubs pour lesquels il a joué ».

Pour rappel, Alexandre Lacazette est resté bloqué à 16 sélections et 3 buts, entre juin 2013 et novembre 2017. Cette saison, il a inscrit 14 buts et a délivré 2 passes décisives en 25 matchs disputés avec Lyon, toutes compétitions confondues. La saison dernière, il avait marqué 31 buts pour 6 passes décisives. Depuis son retour en France, il totalise donc déjà 45 buts.