Surprise ! Un protégé de Didier Deschamps dit fermement NON au PSG

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le veut continuer sa politique de recrutement d’internationaux français. Mais un protégé de Didier Deschamps a déjà donné sa réponse pour cet été.

Après Joshua Kimmich, le PSG vise un autre joueur du Bayern

Désireux de renforcer son milieu de terrain avec un joueur de classe mondiale, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Bruno Guimaraes ou Joshua Kimmich. Concernant ce dernier, le compte Twitter PSG Inside Actus révèle qu’il est intéressé par le projet du club de la capitale française. Également ciblé par le Barça et Chelsea, le milieu défensif du Bayern Munich « adore Paris, sa femme aussi », assure le portail spécialisé.

Mais Kimmich n’est pas le seul protégé de Thomas Tuchel que Luis Campos aimerait faire venir au PSG lors du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations de Téléfoot, Dayot Upamecano figure sur la liste des internationaux français que le PSG voudrait avoir dans son équipe la saison prochaine.

Arrivé en juillet 2021 en provenance de Leipzig contre un chèque de 42,50 millions d’euros, le défenseur central de 25 ans est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2026 et est évalué à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant largement dans les cordes du Paris SG, surtout que Marquinhos pourrait rejoindre Chelsea contre une grosse enveloppe cet été. Cependant, le compatriote de Kylian Mbappé semble avoir d’autres plans pour son avenir immédiat.

Dayot Upamecano ne compte pas quitter le Bayern Munich cet été

À la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain va devoir tirer un trait sur la piste menant à Dayot Upamecano. Interrogé par le journaliste italien Fabrizio Romano, le natif d’Évreux a hermétiquement fermé la porte à toute idée de départ cet été.

« Quitter le Bayern cet été ? Non pas du tout. J’ai un contrat jusqu’en 2026, je me sens bien au club et avec mes coéquipiers. Je veux rester ici au FC Bayern et je continuerai à grandir », a confié Dayot Upamecano. Le Paris SG est donc prévenu.