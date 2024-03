Mercato PSG : Viktor Gyokeres répond cash pour un transfert cet été

Véritable de la sensation européenne de la saison, Viktor Gyokeres ne devrait pas s’éterniser au Sporting Portugal. Annoncé au PSG, l’attaquant de 25 ans a évoqué son avenir.

Le PSG cible Viktor Gyokeres pour remplacer Kylian Mbappé

Auteur de 36 buts et 14 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, Viktor Gyokeres ne laisse personne indifférent. Sous contrat avec le Sporting Portugal jusqu’en juin 2028, le nouveau phénomène suédois est dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens.

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre au terme de la saison en cours, les dirigeants du club de la capitale française auraient coché le nom du compatriote de Zlatan Ibrahimovic pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine. Selon toute vraisemblance, Viktor Gyokeres étant bien parti pour changer d’air l’été prochain, même si le principal concerné n’entend pas précipiter les choses pour la suite de sa carrière.

Viktor Gyokeres entretient le mystère sur son avenir

Selon le journal portugais A Bola, le prolifique buteur du Sporting Portugal pourrait faire l’objet d’une importante offre de la part du Paris Saint-Germain lors du prochain marché des transferts de l’été. Tout comme Arsenal et d’autres formations de Premier League qui seraient prêts à payer le montant de sa clause libératoire, soit 100 millions d’euros. En attendant, l’ancien avant-centre de Brighton préfère se concentrer sur le terrain et laisser les questions concernant son avenir pour plus tard.

« Impossible de le dire maintenant (si je vais rester au Sporting CP), mais tout se passe bien et je suis heureux », a déclaré le protégé de Ruben Amorim en conférence de presse. Relancé sur un éventuel intérêt de Chelsea, Viktor Gyokeres a ajouté : « je n’ai pas d’avis là-dessus. Je suis ici, et nous avons des matches importants à jouer. Ma préoccupation est ici. Il y a beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux et sur d’autres sites, mais cela ne me préoccupe pas. Je n’y pense pas. Je suis ici à l’heure actuelle, et focalisé à 100% sur ce club. » Le Paris SG est donc prévenu.