Mercato PSG : L’énorme promesse de Florentino Pérez à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne sera pas la dernière signature majeure sur laquelle travaille le Real Madrid pour cet été. Pendant que le club prépare l’arrivée de l’attaquant français, le conseil d’administration de Florentino lui promet deux noms qui s’ajouteront à l’équipe.

Kylian Mbappé, la première d’une bonne série de signatures

Nous vivons une époque de rumeurs de marché et de grand bruit dans un Real Madrid où le conseil d’administration de Florentino Pérez travaille sur des signatures plus importantes en plus de la saga Kylian Mbappé. L’attaquant français est promis à un projet gagnant dans tous les sens et où deux noms l’accompagneront pour un été 2024 où le club merengue sera le protagoniste principal.

Après plusieurs années d’économies générales et où la politique du marché des transferts s’est concentrée sans attirer de jeunes talents, il est temps pour le Real Madrid de revenir au devant de la scène sur le marché des transferts. Kylian Mbappé monopolise bien sûr tous les gros titres et revendications d’un Real Madrid où sa signature est attendue depuis 2017, mais il y a aussi d’autres opérations clés autour de son arrivée, selon Defensa Central.

Endrick entame un été 2024 au cours duquel le joyau brésilien sera l’un des principaux atouts à suivre de près et qui accompagnera l’actuel attaquant du Paris Saint-Germain dans ses débuts de son aventure au Santiago Bernabéu. Rien que cela, on parle d’un projet passionnant mais la vérité est que la direction du club de Madrid promet à Kylian Mbappé des joueurs plus importants pour se battre sur tous les fronts.

Madrid va piocher à Lille et au Bayern Munich

En attendant d’officialiser la signature de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid fait une annonce forte. Selon Defensa Central, Florentino Pérez a fait une promesse retentissante à l’attaquant français et sa famille pour leur montrer les cartes du projet de la saison prochaine. « Ils viendront après votre présentation », a déclaré le dirigeant espagnol. Selon la même source, il s’agirait de Leny Yoro et Alphonso Davies.

Mbappé et son entourage se réjouissent de la série de noms que le Real Madrid présente pour une fenêtre de transfert dans laquelle de nombreux mouvements sont attendus autour de la cité sportive de Valdebebas. Tant que Lille et Munich y consentent, Kylian n’arrivera pas seul au Santiago Bernabéu.