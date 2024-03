OL : ça va vite, une offre mirobolante tombe pour Rayan Cherki !

Le milieu de terrain de l’OL, Rayan Cherki pourrait quitter le club à la fin de cette saison. Un géant d’Italie convoite le joueur et serait prêt à déposer une offre.

Rayan Cherki sur le départ ?

Le président de l’Olympique lyonnais, John Textor fait le ménage au sein de son club en vue de la saison prochaine. Certains joueurs vont quitter le club à l’issue de la saison et d’autres arriveront. Trois cadres de l’OL seraient sur le départ. Les Gones pourraient se séparer de leur gardien titulaire, Anthony Lopes. Le milieu de terrain, Rayan Cherki, le défenseur, Dejan Lovren pourraient tous quitter le club lors du prochain mercato d’été.

Depuis l’arrivée du technicien français, Pierre Sage sur le banc des Gones, Rayan Cherki a du mal à s’imposer. Son temps de jeu est limité. Un départ cet été est envisagé pour lui permettre de disposer de temps de jeu dans un autre afin de mieux travailler et progresser. Cette saison, il a inscrit seulement 1 but et a délivrée 4 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1.

L’international français, Rayan Cherki ne manque pas de prétendants. Certains clubs suivent ses performances et se pointent déjà pour s’attacher ses services. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien Atalanta Bergame envisage de lui formuler une offre de 15 millions d’euros. Une offre qui pourrait convaincre les dirigeants lyonnais.

John Textor cible de nouveaux joueurs

Le président de l’OL, John Textor flaire aussi plusieurs coups sur le marché des transferts. Selon les informations du média Jeunes Footeux, le club rhodanien s’intéresse au milieu de terrain américain Giovanni Reyna en prêt du Borussia Dortmund à Nottingham Forest. Dortmund exigerait entre 16 et 18 millions d’euros pour vendre son milieu de terrain.

Les Gones auraient également conclu un accord avec le Bétis Séville pour le transfert du latéral gauche brésilien, Abner Vinícius da Silva Santos. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les deux camps auraient conclu le deal pour l’arrivée du Brésilien en Ligue 1.