OM : Mattéo Guendouzi lâche sa réponse à Igor Tudor

Ancien entraîneur de l’OM, Igor Tudor s’est montré dithyrambique envers Mattéo Guendouzi qu’il retrouvera à la Lazio Rome. La réaction du milieu de terrain français n’a pas tardé.

OM : Mattéo Guendouzi content de retrouver Igor Tudor

Mattéo Guendouzi, même s’il appartient officiellementà l’Olympique de Marseille, évolue actuellement sous les couleurs de la Lazio Rome en prêt avec « obligation d’achat » depuis l’été dernier. Mais malgré son nouveau statut chez les Biancocelesti, le milieu de terrain français de 24 ans conserve une affection particulière pour son ancienne équipe l’OM, comme en témoigne son enthousiasme à l’idée de retrouver le Vélodrome lors du match amical entre la France et le Chili ce mardi soir.

Mattéo Guendouzi connaît un regain de forme du côté de la Lazio Rome, où il a retrouvé un temps de jeu régulier avec pas moins de 30 titularisations cette saison, toutes compétitions confondues. Son adaptation réussie en Serie A est également souligné par les éloges d’Igor Tudor. Les deux hommes ont déjà collaboré à Marseille et vont se retrouver à la Lazio Rome en cette fin de saison. D’ailleurs, ses retrouvailles sont marquées par des propos positifs de part et d’autre.

Le technicien croate a récemment salué les performances et le professionnalisme du joueur français, malgré des relations parfois tendues lors de leur première collaboration à l’OM. De son côté, la réaction de l’ancien Lorientais n’a pas tardé. Mattéo Guendouzi s’est dit ravi de retrouver son ancien coach, soulignant le travail accompli à Marseille et la vision tactique qu’il apporte, qui pourrait être bénéfique pour la Lazio en Serie A. « Il a fait de belles choses à l’OM (…) La manière dont il voit le football et dont il veut nous faire jouer, je sais que ça peut faire mal en Serie A », a-t-il déclaré au journal Le Parisien.

Ainsi, même si son avenir semble s’inscrire du côté de l’Italie, Mattéo Guendouzi garde de bons souvenirs de son passage à l’OM et le Vélodrome, où il a vécu deux saisons intenses et riches en émotions.