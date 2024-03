OM : Mattéo Guendouzi fait son mea culpa après son départ

De retour en équipe de France durant cette trêve internationale, Mattéo Guendouzi en a profité pour livrer quelques confidences sur son départ de l’OM vers la Lazio Rome.

Mattéo Guendouzi affiche une nouvelle fois son attachement à l’OM

Ancien pilier de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi poursuit brillamment sa carrière en Italie avec la Lazio Rome. Après avoir choisi de quitter le club phocéen lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain de 24 ans a su s’imposer rapidement au sein de l’effectif des Biancocelesti, en accumulant un total impressionnant de 46 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Sa régularité sur le terrain lui a également valu un retour en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps durant cette trêve internationale.

Pourtant, malgré son regain de forme à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi reste très attaché à l’OM. Dans une récente interview accordée au journal Le Parisien, l’international français (7 sélections) a exprimé son amour pour Marseille et ses supporters : « Avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. » Il se remémore avec fierté ses 103 matchs joués sous les couleurs olympiennes, un parcours qui l’a « marqué au fer rouge », notamment en raison de la pression qui règne dans ce club emblématique de France.

Un goût d’inachevé pour Mattéo Guendouzi

Né à Poissy et formé au centre de formation du PSG, Mattéo Guendouzi a vécu comme une fierté le fait d’avoir été adopté par l’Olympique de Marseille, rival historique du club parisien. Cependant, malgré son attachement profond pour l’OM, il avoue ressentir un immense goût d’inachevé. Son plus grand regret reste de ne pas avoir « remporté de trophée avec le club, en particulier la Coupe de France en 2023 ». L’élimination contre Annecy en quarts de finale avait été un coup dur pour lui et pour l’ensemble de l’équipe, un événement qu’il qualifie de « faute professionnelle ».

Moins de sept mois après son départ de l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi aura l’opportunité de fouler à nouveau la pelouse du stade Vélodrome, mais cette fois-ci avec l’équipe de France, lors du match amical contre le Chili prévu mardi. Ce retour sur ses terres marseillaises rappelle les belles années qu’il a vécues au sein du club, tout en symbolisant sa nouvelle trajectoire internationale.