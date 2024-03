OM : Igor Tudor enterre la hache de guerre avec Mattéo Guendouzi

Nouvel entraîneur de la Lazio Rome, Igor Tudor s’est montré très élogieux envers Mattéo Guendouzi. Pourtant, les relations entre les deux hommes semblaient tendues à l’OM.

OM : Le discours élogieux d’Igor Tudor envers Mattéo Guendouzi

Après plusieurs mois d’inactivé, Igor Tudor a repris du service. Il a officiellement été nommé en tant qu’entraîneur de la Lazio Rome, succédant à un Maurizio Sarri démissionnaire. Cette nomination marque surtout le retour du technicien croate en Serie A après un passage mouvementé à l’Olympique de Marseille. Il s’apprête ainsi à retrouver Mattéo Guendouzi, avec qui il avait eu une relation tumultueuse lors de leur première collaboration à l’OM la saison dernière.

Malgré ces tensions, Igor Tudor semble avoir changé d’opinion concernant Mattéo Guendouzi. Sur la chaine télévisée du club romain, l’entraîneur de 45 ans a exprimé son admiration pour le joueur tricolore, le qualifiant de « winner » et en soulignant l’importance de sa « mentalité extraordinaire » dans un club exigeant comme la Lazio Rome, où les attentes sont élevées.

Mattéo Guendouzi était remplaçant sous les ordres d’Igor Tudor

Depuis son arrivée à Lazio Rome en septembre dernier, Mattéo Guendouzi a été un élément essentiel pour Maurizio Sarri, avec 25 apparitions en championnat dont 22 titularisations cette saison. Ses performances convaincantes ont même conduit Didier Deschamps à le convoquer en équipe de France pour remplacer Antoine Griezmann lors des prochains matchs amicaux.

Cependant, la relation entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor à l’OM la saison dernière était plus compliquée. Le milieu de terrain avait perdu sa place de titulaire et avait vu son temps de jeu diminuer sous la direction du Croate. Cette situation l’avait incité à quitter le navire phocéen pour rejoindre la Lazio cet été. Malgré ces antécédents, Igor Tudor semble désormais prêt à compter sur un Guendouzi déterminé pour la suite de la saison à la Lazio.

Cette déclaration montre que les tensions passées peuvent être surmontées dans le monde du football, où les relations entre joueurs et entraîneurs évoluent souvent en fonction des circonstances et des performances sur le terrain. Reste à voir comment cette nouvelle collaboration entre les deux anciens de l’OM se traduira sur le terrain et si Mattéo Guendouzi continuera à briller sous les ordres d’Igor Tudor à la Lazio Rome.