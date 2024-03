Mercato PSG : Mbappé s’en va, Victor Osimhen veut signer au Paris SG

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid, l’attaquant du Napoli, Victor Osimhen, souhaiterait le remplacer au sein de l’équipe du PSG.

Mercato PSG : Le Paris SG pense à Victor Osimhen pour l’après-Mbappé

Après avoir affolé la Serie A sur la saison 2022/2023, Victor Osimhen pourrait affoler le prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 25 ans a déjà annoncé son souhait de changer d’air et obtenu l’accord de son président Aurélien De Laurentiis, qui le voit « au Real Madrid, au PSG ou dans une équipe de Premier League. »

Et selon le tabloïd britannique The Athletic, l’international nigérian est bel et bien une piste prioritaire pour le Paris SG. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens aimeraient mettre la main sur l’ancien buteur de Lille OSC pour renforcer l’attaque de l’équipe conduite par Luis Enrique.

Libéré de l’engagement financier envers Mbappé, et avec l’énorme économie qu’il va réaliser sur les bonus, le Champion de France en titre dispose de moyens assez suffisants pour réaliser une telle opération. Et cela tombe bien puisque le principal concerné serait intéressé par le challenge parisien.

Victor Osimhen rêve du Paris SG pour la suite de sa carrière

En effet, d’après les toutes dernières informations obtenues par le journal napolitain napolitain Il Matino, Victor Osimhen rêverait d’un transfert au Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Arrivé à l’été 2020 contre un chèque de 75 millions d’euros, le natif de Lagos touche au bout de son aventure à Naples et Aurélio De Laurentiis serait désormais prêt à le vendre.

Le média italien précise même que le patron du club napolitain « pourrait également accepter une offre inférieure à la clause de 130 millions d’euros d’Osimhen. » Après une mauvaise saison 2023-2024, l’ancien partenaire de Fabian Ruiz souhaitant absolument changer d’air dès cet été. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront compter avec la concurrence de Chelsea dans ce dossier. Affaire à suivre donc…