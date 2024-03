Bénie Traoré lâche une première réponse sur son avenir à Nantes

Lors de son passage en sélection, Bénie Traoré a donné une première réponse sur son avenir au FC Nantes.

Bénie Traoré repousse la question sur son avenir à la fin de saison

International Espoir ivoirien, Bénie Traoré (21 ans) était en sélection de Côte d’Ivoire pendant la trêve internationale. Capitaine des Éléphanteaux, il a affronté les Espoirs de France, vendredi dernier. Avant le match amical perdu (3-2), l’attaquant du FC Nantes a été interrogé sur son avenir sur les bords de l’Erdre où il est prêté depuis l’hiver, avec une option d’achat.

Pour l’instant, il ne se projette pas avec le club menacé de relégation en Ligue 2. Le joueur appartenant à Sheffield United (Premier League) assure qu’il aime bien le FC Nantes et que son prêt se passe bien, mais il est encore trop tôt pour évoquer la question de son avenir en Loire-Atlantique. « On verra comment cela se passera […] », a-t-il laissé entendre sur RMC Sport.

L’attaquant du FC Nantes croit au maintien

La préoccupation actuelle de Bénie Traoré est le maintien des Canaris. Il espère un déclic pour remettre l’équipe nantaise sur les rails. « Je pense qu’il suffit d’une victoire pour se relancer, reprendre confiance et ça peut repartir », a-t-il assuré. Le FC Nantes est certes 16e et barragiste, mais il a encore à 8 journées pour tenter de se maintenir. Le nouvel entraineur Antoine Kombouaré a donc toutes les cartes en main pour sortir les Jaune et Vert de la zone rouge.

Bénie Traoré n’en doute. Il espère que le FC Nantes va très rapidement se mettre à l’abri. « J’y crois à 100 %. On va le faire, on n’a pas le choix », a-t-il déclaré, avec assurance. Arrivé à la Jonelière, début janvier 2024, le polyvalent joueur offensif a pris part à 7 matchs avec le FCN et a délivré une passe décisive.