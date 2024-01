Dans le cadre du 16ème de finale de Coupe de France face à Laval, le FC Nantes devrait aligner une équipe compétitive malgré l'absence de Bénie Traoré.

FC Nantes - Laval : La Coupe de France, porte-bonheur des Canaris

Depuis deux saisons, voire plus, les Canaris sont dans le dur en championnat. Après 18 journées passées dans l'exercice 2023-2024, force est de constater que cette tendance se confirme. Le FC Nantes pointe à la treizième place avec 2 points d'avance sur Lyon, seizième et barragiste. Seulement, voilà la Coupe de France qui arrive ce samedi. Comme en 2022 (sacrés) et 2023 (finale), les Canaris espèrent que cette compétition sera leur porte-bonheur cette saison.

Au beau milieu de leurs 4 défaites consécutives en Ligue 1, les protégés de Jocelyn Gourvennec ont terrassé Pau (1-4) en 32èmes de finale. Les voilà désormais face à Laval, ancien leader solide de Ligue 2 désormais quatrième au classement. Le FCN va tenter de profiter de sa méforme, le club mayennais n'ayant plus gagné depuis le 25 novembre dernier en championnat. Une éternité pour les Tango, loin d'être habitués à une telle disette. Toutefois, la Coupe de France leur a aussi permis de renouer avec le succès : c'était contre le FC Dieppe (0-4), le 7 janvier dernier.

Sans Bénie Traoré, le FC Nantes penserait à Kader Bamba contre Laval

Méfiance donc pour le FC Nantes, qui partira favori pour plusieurs raisons : son statut de pensionnaire de Ligue 1, mais aussi l'avantage de recevoir. Jocelyn Gourvennec semble prendre la menace au sérieux. L'entraîneur des Canaris sait que sa position est fragilisée avec les 4 défaites consécutives en Ligue 1. D'après L'Équipe, il devrait aligner une équipe très compétitive face au Stade Lavallois malgré les départs à la CAN. La défense ne bougerait pas par rapport à celle alignée lors de la défaite contre Clermont (1-2) : Lafont dans les buts, une charnière Cömert-Pallois et un duo Coco-Merlin pour accompagner dans les couloirs.

Jocelyn Gourvennec miserait ensuite sur ses éléments d'expérience dans l'entrejeu. Pedro Chirivella, le capitaine, devrait être le chef d'orchestre aux côtés de Moussa Sissoko et Douglas Augusto. Bénie Traoré étant suspendu 3 matchs après son carton rouge reçu face au CF63, c'est Kader Bamba qui prendrait place sur l'aile gauche. Florent Mollet et Tino Kadewere devraient animer l'attaque en tant que buteurs, dans un dispositif en 4-4-2. À noter que Jocelyn Gourvennec a fait appel à 5 jeunes joueurs dans son groupe. Une nouvelle annoncée par le club, qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un turnover en cours de match.

La compo probable du FC Nantes face à Laval :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : M. Coco - E. Cömert - N. Pallois - Q. Merlin

Milieux : P. Chirivella (C) - M. Sissoko - D. Augusto - K. Bamba

Attaquants : F. Mollet - T. Kadewere