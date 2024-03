Vente OM : Frank McCourt lâche une bombe sur son avenir à Marseille

Régulièrement annoncé sur le départ dans le cadre de la Vente OM, Frank McCourt, propriétaire du club de Marseille depuis 2016, a fait une annonce fracassante sur son avenir.

Vente OM : Frank McCourt explique la raison derrière le rachat de l’OM

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016 et un accord conclu avec Margarita Louis-Dreyfus contre un chèque de 50 millions d’euros, Frank McCourt a déjà dépensé 500 millions d’euros depuis son arrivée pour rendre le club phocéen plus compétitif.

Alors que plusieurs rumeurs annoncent avec insistance une Vente OM cet été, l’homme d’affaires américain a profité d’une longue interview avec la NBC pour expliquer les raisons derrière l’achat du club français il y a huit ans. Habituellement discret dans les médias, le Bosnien de 70 ans a notamment avoué son amour pour le football européen, le sport le plus important au monde.

« J’aime ce que le sport signifiait pour moi et ce qu’il a fait pour moi en grandissant, à la fois en y participant, puis en soutenant les équipes de ma ville natale (…) Si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez voir du football européen (…) Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. Le football européen regroupe les meilleurs athlètes de ce sport et j’étais donc très attiré par cela d’un point de vue sportif », a confié Frank McCourt, avant de lâcher quelques indices sur son avenir à la tête de l’OM.

Frank McCourt prêt à passer le relai à Marseille ?

Alors que la famille Tapie l’a récemment sommé de passer la main à un autre investisseur capable de s’investir réellement dans le club et que de plus en plus de sources annoncent l’arrivée d’un richissime prince saoudien pour concurrencer le Paris Saint-Germain, Frank McCourt n’a pas balayé les doutes de ceux qui ne croient plus en lui à la tête de l’OM.

« Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je peux vous dire que je suis un grand fan de sport et un grand sportif, et cela a été une grande partie de ma vie et maintenant, en tant que père de sept enfants, c’est une grande partie de la vie de mes enfants », a simplement lâché McCourt. Pour une Vente OM, il faudra donc encore patienter les prochains mois pour être définitivement fixé.