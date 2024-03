Vente OM : Frank McCourt avec un projet qui relance les Saoudiens

Le milliardaire américain Franck McCourt s’est engagé dans un nouveau projet en dehors de l’Olympique de Marseille. Cette initiative peut-elle être interprétée comme un signe avant-coureur de la vente OM aux Saoudiens ?

Vente OM : Frank McCourt engagé pleinement sur Liberty Project

La présence ou l’absence de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille est un sujet qui fait régulièrement couler beaucoup d’encres dans la cité phocéenne. Bon nombre de supporters et observateurs de l’OM sur l’engagement réel du milliardaire dans la vie du club. Depuis le début de la saison, l’OM a traversé plusieurs crises, tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Ces difficultés ont été exacerbées par la discrétion affichée par Frank McCourt, qui semble s’éloigner progressivement du quotidien du club.

Certains y voient alors un désintérêt manifeste de la part du milliardaire américain pour l’Olympique de Marseille, et les spéculations autour de la vente OM à des investisseurs saoudiens se multiplient sans cesse. Le magazine américain Fortune confirmé d’ailleurs cette tendance en soulignant l’engagement de Frank McCourt dans un projet visant à révolutionner Internet, le Liberty Project. Cette nouvelle passion semble captiver l’attention de McCourt bien plus que les résultats de l’Olympique de Marseille. Son ouvrage récent, baptisé « Notre plus grand combat », sur sa réforme de l’internet, confirme cette priorité accordée à son projet personnel.

L’Olympique de Marseile rélégué au second plan

Dans ses déclarations concernant Liberty Project, Franck McCourt exprime clairement son engagement dans cette lutte contre les géants de l’internet (Facebook, Google, Amazon…), estimant que l’innovation est la clé pour sortir de l’impasse actuelle. Cette vision démontre clairement que l’OM occupe désormais un rôle secondaire dans les préoccupations du milliardaire bostonien.

De son côté, Thibaud Vézirian, grand instigateur de la vente OM, prépare quant à lui un livre sur la possible cession du club à l’Arabie saoudite, ce qui alimente davantage les spéculations autour de l’avenir de l’OM. Alors que les doutes persistent quant à la volonté réelle de Frank McCourt de continuer à investir dans le club phocéen, cette situation soulève des questions sur la direction que prendra l’OM dans les mois à venir.

Il reste à voir si Frank McCourt choisira de se consacrer pleinement sur Liberty Project, au profit de l’arrivée des Saoudiens à l’OM, ou s’il réaffirmera son engagement envers le club phocéen. Des réponses claires sont attendues sur l’avenir du club et sur son propriétaire.