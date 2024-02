Vente de l’OM : L’annonce fracassante de la famille Tapie pour McCourt

Alors que la Vente de l’OM aux Saoudiens a été relancée ces dernières heures, la famille Tapie a lancé un message très clair à Frank McCourt, ce samedi.

La Vente de l’OM aux Saoudiens dans la ligne droite ?

Annoncée par le journaliste Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois maintenant, la Vente de l’OM aux Saoudiens serait entrée dans sa dernière ligne droite. Un homme d’affaires franco-algérien résidant en Arabie Saoudite et proche de ce dossier a livré quelques confidences à Foot-Sur7.

Pour cette source, l’affaire est très bien engagée et une officialisation pourrait intervenir prochainement. « On est en train de finaliser le rachat d’un club de football en France donc nous allons être très occupés dans les semaines et mois à venir pour l’officialisation et notre installation… », a confié l’homme d’affaires au média sportif.

Huit ans après avoir racheté le club olympien des mains de Margarita Louis-Dreyfus contre un chèque d’environ 50 millions d’euros, Frank McCourt serait sur le point de passer la main à un nouvel investisseur. Un passage de témoin qu’appelle de toutes ses forces la famille de Bernard Tapie.

Rodolphe Tapie demande à Frank McCourt de libérer l’OM

Déjà dans le collimateur des supporters de l’OM, qui ont affiché leur frustration avec des banderoles au terme du match contre le FC Metz, Frank McCourt vient de se mettre à dos la famille de Bernard Tapie. Petit-fils de l’ancien président historique de l’Olympique de Marseille, Rodolphe Tapie a particulièrement indexé l’actuel propriétaire du club présidé par Pablo Longoria. Pour lui, McCourt est le principal responsable de la situation actuelle du club et demande donc son départ pour permettre à un nouvel investisseur plus passionné de relever l’OM.

« Wow ce niveau… c’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! », écrit le membre de la famille Tapie sur son compte Twitter, avant de demander au natif de Boston de libérer le club.

« Merci McCourt de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte ! », ajoute Rodolphe Tapie.