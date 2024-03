Mercato PSG : Luis Campos annonce son départ après Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pourrait ne pas être le seul départ important au PSG durant l’intersaison. Luis Campos pourrait aussi faire ses valises et quitter la capitale française.

Mercato PSG : Le Paris SG veut tourner la page Luis Campos

D’après les révélations du journal L’Équipe, Luis Campos pourrait faire les frais du prochain départ de Kylian Mbappé. « Depuis plusieurs semaines, l’idée d’un départ de Luis Campos fait son chemin. Le conseiller football serait dans une position rendue d’autant plus inconfortable que Mbappé va s’en aller et qu’il avait été recruté, justement, pour convaincre l’international français d’étirer son séjour à Paris le plus longtemps possible », explique le quotidien sportif, qui précise que « personne, en haut lieu » au PSG, ne semble vraiment s’opposer à l’éventuel départ du conseiller football.

« On fera le point en juillet », répond un membre de la haute direction parisienne concernant l’avenir de Luis Campos. De son côté, le dirigeant portugais, qui dispose encore d’une année de contrat avec les Rouge et Bleu, « fait comme s’il s’inscrivait sur le moyen terme » et ne se ferait pas trop d’illusions sur sa situation aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Campos : « Le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas »

Nommé il y a deux ans en remplacement de Leonardo, Luis Campos ne serait pas véritablement surpris par les rumeurs concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Proche de Kylian Mbappé, l’ancien recruteur de l’AS Monaco serait conscient que son arrivée à Paris avait pour but de retenir l’attaquant français le plus longtemps possible.

Avec le départ certain du joueur de 25 ans, Campos ne se ferait plus trop d’illusions sur son sort personnel à Paris. « En privé, sur le ton de la boutade, il lui arrive de lancer que « le jour où Kylian partira, je sais que je ne resterai pas », rapporte L’Équipe, qui ajoute que « Luis Enrique ne serait pas le premier avocat de Campos si le club décidait de s’en séparer. » L’été s’annonce donc chaud au Paris Saint-Germain.