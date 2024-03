PSG : Kylian Mbappé prévient l’Espagne avant son transfert au Real Madrid

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas encore conclu le deal avec le Real Madrid, mais l’Espagne est en ébullition. Ses futurs coéquipiers ont hâte de le voir dans l’équipe de Carlo Ancelotti.

Aurélien Tchouaméni encense Kylian Mbappé

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, va rejoindre le Real Madrid sauf énorme retournement de situation. Les négociations entre les deux camps sont presque bouclées. Le champion du monde 2018 (24 matchs et 24 buts en Ligue 1 cette saison) va relever de nouveaux défis en Espagne. Ses futurs coéquipiers sont impatients de le voir enfiler le maillot des Merengue.

Lors de l’émission Téléfoot du dimanche dernier, le milieu de terrain français évoluant au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a encensé Kylian Mbappé. Il a indiqué que le Bondynois a les atouts nécessaires pour affoler l’Espagne dès son arrivée la saison prochaine. « Je pense que les Espagnols ont vraiment conscience du joueur qu’il est. Même si, à mon avis, quand ils vont vraiment le voir au quotidien, que ce soit à l’entraînement ou en match, ils vont, encore un peu plus, se rendre compte de la grandeur du joueur », a lancé Aurélien Tchouaméni.

Kylian Mbappé répond à Tchouaméni

Cette déclaration de Tchouaméni a réjoui Kylian Mbappé. En conférence de presse lundi dernier avant le match entre la France et le Chili, la star du Paris Saint-Germain a répondu à Aurélien Tchouaméni. Il confirme les propos de son coéquipier en équipe de France. « Il parlait de moi. J’ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça (avec le PSG en Ligue des Champions). Et si on passe, potentiellement on joue l’Atletico Madrid. Donc ils (les Espagnols, ndlr) vont me voir un peu plus souvent déjà. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c’est tout », a répondu Mbappé.

La Liga découvrira tout son potentiel si le transfert s’officialise.