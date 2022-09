PSG : Paris acte le renfort d'une recrue au milieu avant la Juve

Publié par Thomas le 05 septembre 2022 à 11:52





À l'approche du choc contre la Juventus, le PSG a acté ce lundi un renfort important au milieu de terrain, qui devrait soulager Christophe Galtier.

PSG : Vitinha fait son retour à l’entraînement collectif

Dernier entraînement pour le Paris Saint-Germain, avant le choc de ce mardi contre la Juventus de Turin. Après leur victoire éclatante contre le FC Nantes en Ligue 1, les Rouge et Bleu souhaitent véritablement lancer leur saison, via un premier succès en campagne européenne. En attendant la conférence de presse de Christophe Galtier, prévue à 17h45, le club de la capitale a reçu une belle nouvelle concernant son entrejeu. Indispensable depuis la reprise au PSG, le prodige portugais Vitinha a fait son retour à l’entraînement et semble bien parti pour assurer son rang contre les Bianconeri.

Sorti sur blessure contre le FC Nantes samedi, après un tacle très appuyé de Fabio (qui lui a valu un rouge), le milieu de 22 ans laissait craindre une indisponibilité plus ou moins longue, le privant notamment de Ligue des Champions cette semaine. Véritable métronome de ce Paris Saint-Germain new-look, la recrue estivale a finalement récupéré plus rapidement que prévu, faisant son retour dès ce matin à l’entraînement. Comme le révèle Loïc Tanzi sur Twitter, Vitinha s’est entraîné dans un premier temps seul au Camp des Loges puis a rejoint le groupe pour poursuivre la séance. De très bon augure pour le choc de demain, bien qu’aucune décision officielle n’ait pour l’instant été prise concernant la présence du joueur dans le groupe.

PSG : Tout repose sur la décision du médecin

Strappé au genou pour l’occasion, Vitinha était observé lors de sa séance individuelle par le médecin du club, Christophe Baudot. D'après les information du journaliste de L'Equipe, le docteur devra donner dans la journée sa validation pour la participation du joueur au match contre la Juventus. En cas d’absence, le milieu formé au FC Porto devrait être remplacé par Renato Sanches, qui pourrait véritablement lancer sa saison après des débuts poussifs en championnat. La verdict sera connu dans la soirée, juste après la conférence de presse du coach parisien qui sera accompagné pour l'occasion de Kylian Mbappé.