OL : John Textor lorgne un entraineur de Ligue 1 pour diriger Lyon

Le président de Lyon serait séduit par le profil et les performances de Paulo Fonseca à Lille. Il songerait au technicien portugais à la place de Pierre Sage.

Fonseca fait un travail remarquable à Lille, Lyon apprécie

Lille a remporté le derby nordiste contre Lens, vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 et est provisoirement 3e au classement. Le club est donc en course pour une qualification en Ligue des champions. Le LOSC doit sa performance actuelle, en grande partie, à son entraineur Paulo Fonseca. Son travail sur le banc de touche lillois est remarquable depuis son arrivée au club en juillet 2022. Lille avait fini 5e de la Ligue 1 lors de l’exercice 2022-2023. Ce qui lui a permis au Dogues de disputer la Ligue Europa Conférence cette saison. Et ils sont en quarts de finale de cette compétition. Ils affronteront Aston Villa, les 11 et 18 avril.

John Textor séduit par le profil du coach de Lille

Grâce à ses performances avec les Lillois, Paulo Fonseca (51 ans) a séduit Marseille. Pablo Longoria a tenté de le débaucher à Lille, mais Olivier Létang a mis son veto. En fin de contrat en juin 2024, le portugais est toujours sur les tablettes du président de l’OM. Dans les rumeurs du prochain mercato, son nom serait aussi inscrit sur le calepin de David Friio, directeur sportif de Lyon. Une information qui prend forme, puisque L’Équipe confirme que le profil de Paulo Fonseca plait à John Textor.

Paulo Fonseca à la place de Pierre Sage à Lyon ?

À Lyon, aucune décision n’a encore été prise sur l’avenir de Pierre Sage (44 ans), dont le contrat s’achève en juin 2024. Du coup, l’idée de recruter l’ancien entraineur de l’AS Rome trotterait dans les têtes entre Rhône et Saône. Comparativement à Pierre Sage, qui est à sa première expérience à la tête d’un club professionnel, Paulo Fonseca coche plusieurs cases.

En plus de son expérience du haut niveau, avec Braga, le Shakhtar Donetsk et évidemment la Roma, il parle le français après deux saisons en Ligue 1. Un critère auquel tient Lyon. Cependant, Lille n’a pas dit son dernier mot. En effet, le club nordiste cherche à prolonger le contrat du Portugais.