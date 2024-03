Pierre Sage dévoile l’objectif caché de Lyon, après le maintien

Lyon a un objectif caché, une fois que le maintien sera acquis officiellement. Pierre Sage l’a dévoilé.

Lyon presque assuré du maintien en Ligue 1

Dernier de la Ligue 1 et relégable en Ligue 2 après 13 journées de championnat, Lyon est remonté au classement, grâce à Pierre Sage. Nommé à la place de Fabio Grosso le 30 novembre 2023, il a hissé son équipe à la 10e place (avec 34 points), à l’issue de la 26e journée. L’Olympique Lyonnais a maintenant 9 points d’avance sur le barragiste (Nantes) et une marge de 11 points sur le premier club relégable (Metz).

Selon les statistiques du championnat, la moyenne de points pour se maintenir est de 35. Il ne reste donc plus qu’un seul point aux Gones pour assurer officiellement leur maintien. En cas de victoire sur Reims, samedi (21h), l’OL resterait officiellement dans l’élite.

Lyon va revoir son objectif pour la fin de saison

Mais ce ne serait pas la fin de saison pour le club. Avant le maintien officiel, Pierre Sage a fait savoir que Lyon rester ambitieux après. Son équipe « visera autre chose, avec l’envie de terminer sur une bonne dynamique », selon lui. Lyon ne se relâchera pas ou ne pensera pas immédiatement à la saison prochaine. L’assurance en a été donné par le coach de 44 ans. « Nous ne sommes pas l’optique de préparer la saison suivante. Une fois qu’on aura assuré le maintien, on reverra nos objectifs pour la fin de l’exercice », a-t-il annoncé.

L’OL est à 9 points de la 5e place et peut encore tenter de décrocher une qualification pour la coupe d’Europe. Il reste encore 24 points en jeu. Pour Pierre Sage, ce serait donc « une grave erreur de galvauder la fin de saison ». Il a demandé au capitaine Alexandre Lacazette et ses coéquipiers de maintenir le rythme, l’intensité et l’ambition, lors des 8 derniers matchs de Ligue 1. « Il faut prendre tout ce qu’on peut prendre », a-t-il exigé pour finir.