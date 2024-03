Mauvaise nouvelle pour le LOSC et Paulo Fonseca

Paulo Fonseca devra composer sans un de ses joueurs clés pour les prochains matchs du LOSC. Un des joueurs les plus utilisés de l’équipe est blessé et forfait pour plusieurs semaines, remettant en cause sa participation au quart de finale de Ligue Europa Conférence face à Aston Villa.

Paulo Fonseca perd Angel Gomes avant le RC Lens

C’est un véritable coup dur pour les Dogues qui jouent l’un des matchs les plus importants de leur saison ce vendredi en Ligue 1. Le LOSC reçoit en effet le RC Lens à 21h dans un choc de la 27e journée, match capital dans la course à l’Europe pour les deux équipes. Malheureusement pour le club entraîné par Paulo Fonseca, il y a une défection de taille.

Selon L’Équipe, Angel Gomes pourrait être indisponible pour le Lille pendant plusieurs semaines. Le milieu de terrain de 23 ans, troisième joueur de champ le plus utilisé par Paulo Fonseca, a subi une blessure aux ischio-jambiers lors de l’entraînement. Ce qui le verra absent pendant trois semaines en convalescence.

Gomes devrait ainsi rater le derby du Nord contre le RC Lens vendredi soir, le match suivant contre l’Olympique de Marseille, ainsi que la première visite à Birmingham pour affronter Aston Villa.

Angel Gomes incertain pour le retour face à Aston Villa

Absent au match aller, Angel Gomes restera probablement incertain pour le match retour de la Ligue Europa Conférence face aux Anglais, prévu le 18 avril. Cela pourrait signifier que Fonseca ne pourra récupérer son jeune milieu de terrain que juste avant le match de Ligue 1 reprogrammé face à l’AS Monaco, le 24 avril.

Ce sera un coup dur pour les plans de Paulo Fonseca alors que l’entraîneur tente de traverser une fin de saison difficile, qui voit les Dogues se disputer une place en Ligue des champions et une double confrontation en Europe contre Aston Villa.