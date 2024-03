Un flop de Manchester United à l’OL ? John Textor répond cash

John Textor met tous les moyens pour ramener l’OL au devant de la scène en Ligue 1. Le dirigeant américain, après avoir déjà injecté quelques millions d’euros en janvier, ne compte s’en arrêter là. Il compte bien renforcer le groupe cet été avec le nom d’un joueur en échec à Manchester United.

Le mercato hivernal réussi de John Textor

Plongé dans les profondeurs de la Ligue 1 après avoir flirté avec la relégation, l’OL a atteint sa vitesse de croisière depuis la nomination de Pierre Sage. L’ancien directeur du centre de formation a pris en charge la direction du staff technique des Gones et a su inverser la spirale négative sur laquelle était l’Olympique Lyonnais. Tout ceci avec le concours de John Textor.

Le président de l’OL a injecté quelques millions pour redonner de l’allant à l’effectif des Rhodaniens. Gift Orban, Malick Fofana, Orel Mangala, Nemanja Matic ou encore Saïd Benrahma, c’est en tout six nouveaux renforts assurés, entre les signatures définitives et les prêts. De quoi permettre à l’OL de remonter au classement pour échapper à la relégation et être encore en lice en Coupe de France avec une demi-finale à venir. Mais la saison prochaine s’annonce encore bien intense.

Anthony Martial à l’OL cet été ?

L’Olympique Lyonnais a une occasion en or pour revenir en Europe à travers la Coupe de France. C’est un objectif qui tient bien à cœur à Pierre Sage et John Textor, même s’ils ne l’avouent pas publiquement. Les Gones semblent avoir un secteur offensif bien fourni mais devraient encore enregistrer d’autres renforts offensifs cet été, et ce d’autant plus que Saïd Benrahma est en prêt. Cependant, la direction lyonnaise sait qu’il faudra aussi éviter de retomber dans les mailles de la DNCG.

En ce sens, des rumeurs annoncent le retour d’Anthony Martial alors qu’il arrive en fin de contrat cet été à Manchester United. L’attaquant français, passé par l’AS Monaco, est de retour à l’entraînement dix semaines après une opération à l’aine. Et même s’il serait une bonne pioche pour l’OL, dans l’espoir qu’il retrouve son rythme avec ses 28 ans, le voir chez les Gones est une option à vite oublier.

Selon Jeunes Footeux, il n’y aura pas d’Anthony Martial à l’Olympique Lyonnais. John Textor n’en voudrait pas, d’autant plus qu’il aura des exigences salariales trop élevées, qui pourraient gonfler davantage la masse salariale lyonnaise. Une situation que le dirigeant américain souhaite éviter.