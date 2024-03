Mercato RC Lens : Franck Haise à Liverpool ? C’est désormais scellé

Depuis l’annonce du départ de Jurgen Klopp de Liverpool, le nom de Franck Haise est cité comme un potentiel remplaçant de l’Allemand. Alors que la piste Xabi Alonso s’est déjà refermée, celle relative au technicien français est désormais scellé.

Liverpool a étudié la piste Franck Haise

Chez les Reds, on est sur le point de tourner la page d’une longue histoire qui aura duré neuf bonnes années. Arrivé à Liverpool en octobre 2015 en provenance de Dortmund, Jurgen Klopp est maintenant sur le point de se lancer dans un autre challenge, mais où ? Difficile de le dire. Mais pour le moment, les dirigeants du club d’Anfield lui cherchent un digne successeur.

Plusieurs noms ont été cochés et étudiés depuis plusieurs semaines. Parmi eux figure le nom de Franc Haise, l’actuel entraineur du RC Lens, comme l’avait révélé The Athletic. Le technicien français jouit de la réputation d’un entraineur qui sait tirer le meilleur de son effectif mais surtout sait faire progresser son équipe, comme il le fait avec les Sang et Or depuis quelques années. Cependant, ces dernières heures, Haise semble avoir perdu du terrain.

La piste Xabi Alonso écartée, Franck Haise la priorité ?

Si le Racing Club de Lens a pu se poser des questions quant à l’avenir de son entraineur dans les prochains mois, les dirigeants devraient pouvoir pousser un ouf de soulagement. La piste la plus en vue pour la succession de Jurgen Klopp était Xavi Alonso, mais l’Espagnol a annoncé son choix de rester au Bayer Leverkusen, ce qui vient tout changer. Depuis, malgré un intérêt manifesté à Franck Haise, les Reds n’ont font pas leur priorité.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la décision de Xabi Alonso signifie que Liverpool doit tourner son attention ailleurs pour trouver un nouveau manager et ce ne sera pas l’Artésien. Le spécialiste mercato révèle que « Ruben Amorim est désormais plus haut sur la liste, ainsi que Roberto De Zerbi ». Ce sont deux des candidats mais pas les seuls au poste de Liverpool.

S’il pourrait également y avoir d’autres candidats, Liverpool avoir fait du Portugais son premier choix. Mais pour réussir à le déloger du Sporting CP, les dirigeants du club anglais savent aussi également à quoi s’attendre pour y arriver. Reste à savoir quelle décision sera prise dans les prochains mois, d’ici le prochain mercato, par les Red.