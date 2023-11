Après avoir attiré plusieurs joueurs français lors du dernier mercato estival, le PSG pourrait encore puiser dans le vivier parisien avec le clin d’oeil d’un protégé de Jürgen Klopp, à Liverpool.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté fait un appel du pied à Paris

Après Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani cet été, le Paris Saint-Germain pourrait voir débarquer un autre international français lors des prochains mercatos. Profitant d’un entretien avec Canal+ ce dimanche soir, Ibrahima Konaté a été interrogé sur un possible transfert au PSG, le club de la ville natale. Pour le défenseur central de Liverpool, ce serait mentir que de dire non. Vu la dimension prise par le Paris SG depuis le dernier marché des transferts de l’été.

« Aujourd’hui, le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou à tout le moins des joueurs français dans l’équipe […] Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir, mais dire que c’est l’un de mes objectifs, non », a répondu l’ancien joueur du FC Sochaux, qui pourrait rapidement devenir une cible de Luis Campos.

Ibrahima Konaté à la place de Presnel Kimpembe ?

Libre en fin de saison, Presnel Kimpembe n’a toujours pas paraphé une prolongation et plusieurs sources évoquent un possible départ dès cet hiver. Le FC Barcelone, Chelsea, l’Inter Milan et d’autres clubs européens seraient déjà positionnés pour accueillir l’international français de 28 ans. Un départ qui ouvrirait les portes du Paris Saint-Germain à un nouveau défenseur central. Lors du regroupement de l’équipe de France en octobre passé, Ibrahima Konaté avait avoué en conférence de presse que certains de ses coéquipiers chez les Bleus poussaient fort pour le convaincre de rejoindre le PSG.

« C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. Ce sont les gènes parisiens donc c’est logique. Non, je ne répondrai pas sur ce qu’ils font (pour le convaincre de rejoindre le PSG). Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool, on travaille bien au quotidien » avait déclaré le joueur de 24 ans. Lié aux Reds jusqu’en juin 2026, Konaté est évalué à 38 millions d’euros et pourrait être l’un des principaux sujets de causerie dans la capitale française si Kimpembe venait effectivement à quitter les Rouge et Bleu.