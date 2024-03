RC Lens : Franck Haise en froid avec Elye Wahi ?

La 27e journée de Ligue 1 a démarré ce vendredi 29 mars 2024 par le derby du Nord entre le RC Lens et LOSC Lille. Le technicien du RC Lens, Franck Haise s’est prononcé sur son choix de mettre l’attaquant Elye Wahi sur le banc.

Franck Haise ne regrette pas la titularisation de Wesley Saïd

Le LOSC Lille a pu battre le RC Lens (2-1) pour le compte de 27e journée de Ligue 1. Lors de ce match très important pour les deux formations qui cherchent à valider leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine, le technicien lensois, Franck Haise n’a pas titularisé l’attaquant français, Elye Wahi. Il a préféré le mettre sur le banc et faire jouer Wesley Saïd.

Wahi est entré en jeu à la 61e minute pour remplacer le titulaire du soir Wesley Saïd. L’ancienne star de Montpellier a inscrit l’unique but du RC Lens. A l’issue de la rencontre, Haise a donné les raisons de ce choix. « Je ne regrette pas ce choix-là. Il y a de temps en temps des messages à faire passer. Son entrée est un autre message, un très bon message. Je ne regrette pas du tout mon choix », a réagi le coach lensois sur Prime Vidéo.

🎙️ Franck Haise revient sur la titularisation de Wesley Saïd à la place d'Elye Wahi !#LOSCRCL pic.twitter.com/x6mSHe3YFC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 29, 2024

Elye Wahi doit convaincre Haise

Franck Haise a fait ce choix pour créer la concurrence en attaque et inciter davantage Elye Wahi à livrer des performances convaincantes. En effet, Wahi a rejoint les Sang et Or en août 2023 en provenance de Montpellier HSC. Mais il rencontre des difficultés pour s’imposer au sein de l’équipe lensoise. Ses performances ne convainquent pas encore les dirigeants lensois.

Il a été le plus gros transfert de l’histoire du RC Lens l’été dernier. Les dirigeants de Lens ont déboursé 30 millions d’euros pour le signer, mais il n’a pas encore prouvé sa valeur. Elye Wahi est auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

« J’aurais pu en faire un autre, d’autres entraîneurs auraient certainement pu en faire un autre, mais quand vous faites un choix, vous y croyez. J’espérais cette réponse, j’espérais aussi que Wesley soit meilleur sur l’heure où il a joué, mais c’est comme ça, c’est le football », a ajouté le technicien du RC Lens.

Le RC Lens occupe provisoirement la sixième place en Ligue 1 avec 42 points, et Lille occupe la troisième place avec 46 points.