L’AC Milan finalement prêt à vendre Théo Hernandez au PSG cet été ?

À la recherche d’un nouvel arrière gauche pour compenser la fragilité physique de Nuno Mendes, le PSG pourrait avoir une ouverture pour Théo Hernandez du côté de l’AC Milan.

Le PSG veut réunir les frères Théo Hernandez et Lucas Hernandez

Cité ailleurs qu’à l’AC Milan, notamment du côté du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et du Real Madrid, Théo Hernandez pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Alors que les médias italiens annonçaient des négociations pour une prolongation du latéral gauche de 26 ans, le journal madrilène AS révèle qu’aucune proposition du club italien n’est parvenue à l’agent de l’international français, pour le moment.

En revanche, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses pour convaincre l’ancien défenseur du Real Madrid de rejoindre son frère Lucas Hernandez dans la capitale française. À Paris, le natif de Marseille pourrait rapidement devenir l’un des plus gros revenus du vestiaire des Rouge et Bleu.

Mais le Bayern Munich ne lâche pas l’affaire et veut absolument faire de Théo Hernandez le successeur d’Alphonso Davies, qui pourrait filer au Real Madrid cet été. De son côté, le club lombard a annoncé par la voix de son administrateur délégué.

L’AC Milan ne retiendra pas forcément Théo Hernandez

Après avoir confirmé que Rafael Leao va rester à l’AC Milan la saison prochaine, Giorgio Furlani s’est montré moins affirmatif concernant l’avenir de Théo Hernandez et Mike Maignan. Alors que les deux internationaux français sont liés aux Rossoneri jusqu’en juin 2026, le directeur général du club espère les retenir sur le long terme, même si le dernier mot leur reviendra.

« Ils ont un contrat jusqu’en juin 2026, on parle de vendre ou d’acheter, mais souvent ce sont les joueurs qui décident de leur avenir. Théo et Mike sont deux champions, nous espérons qu’ils resteront avec nous le plus longtemps possible et qu’ils feront encore la différence », a confié Giorgio Furlani dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport ce vendredi.

Selon les informations du Corriere Dello Sport, la direction de l’AC Milan aurait fixé à 100 millions d’euros le tarif pour un éventuel transfert de Théo Hernandez.