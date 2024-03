Bras de fer entre Alphonso Davies et le Bayern, le PSG à l’affût

Plus rien ne va entre Alphonso Davies et le Bayern Munich. Annoncé au Real Madrid, le latéral gauche de 23 ans serait également dans les plans du PSG.

Le clan Alphonso Davies répond sèchement au Bayern Munich

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Vancouver contre un chèque de 14 millions d’euros, Alphonso Davies vit peut-être ses derniers mois sous le maillot du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le latéral gauche de 23 ans n’a pas encore paraphé un renouvellement et sa direction menace de le vendre dès cet été s’il ne signe dans un délai de deux semaines. Une situation jugée injuste par l’agent de l’international canadien.

« C’est injuste de recevoir un ultimatum. Nous déciderons que faire à la fin de la saison quand nous verrons les choses plus clairement. Il est injuste que Davies soit maintenant attaqué. Nous étions proches d’un accord il y a un an puis toute la direction du club a été remplacée. Nous n’avons eu aucune nouvelle pendant sept mois alors que j’ai moi-même essayé de contacter le club.

Et maintenant, on reçoit un ultimatum et sommes censés réagir dans un délai de deux semaines, prendre une décision sans même savoir qui sera l’entraîneur la saison prochaine. Ce n’est pas juste. Il s’agit d’un contrat très important dans sa carrière et nous sommes censés prendre une décision sans connaître à quoi va ressembler l’équipe. C’est injuste », s’est offusqué Nedal Huoseh, l’agent d’Alphonso Davies, dans des déclarations rapportées par Bild, ce jeudi.

D’après le média allemand, les dirigeants bavarois et le clan Davies sont très loin d’un accord puisque le club offrirait 14 millions d’euros par saison, là où le natif de Buduburam exige un salaire de 20 millions d’euros pour prolonger l’aventure sur la Bavière.

Intéressé par le profil de l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez pour pallier la fragilité physique de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain serait prêt à s’immiscer dans ces pourparlers afin de l’attirer dès cet été. Même si le club parisien semble accuser un énorme retard dans ce dossier.

Le PSG déjà doublé par le Real Madrid pour Alphonso Davies ?

Désireux d’attirer un nouvel arrière gauche lors du prochain mercato estival, le Real Madrid semble avoir pris une nette avance pour la signature d’Alphonso Davies. En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure que les Merengues sont déjà parvenus à un accord avec le défenseur du Bayern Munich et il ne manque plus que la signature.

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et Chelsea, Davies aurait déjà choisi de rejoindre l’équipe de Carlo Ancelotti. Mais le PSG ne s’avoue pas vaincu et croit en sa capacité financière pour offrir au numéro 19 du Bayern le salaire de son rêve. Affaire à suivre donc…