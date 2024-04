OL-Valenciennes : la compo de Pierre Sage a fuité

L’Olympique lyonnais accueille Valenciennes mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. Le technicien de l’OL, Pierre Sage prépare un lourd arsenal pour cette rencontre.

Pierre Sage et l’OL visent un sacre en Coupe de France

La première affiche des demi-finales de la Coupe de France oppose l’Olympique Lyonnais au Valenciennes FC le mardi 2 avril 2024. Depuis l’arrivée du technicien français, Pierre Sage sur le banc de l’OL, les Gones sont en grande forme. Ils ont pu s’éloigner de la zone de relégation. L’OL occupe provisoirement la 10e place du classement en Ligue 1.

Les Lyonnais doivent batailler pour décrocher un ticket pour une compétition européenne la saison prochaine. Pierre Sage et ses hommes doivent donc miser très gros sur cette Coupe de France. L’OL a notamment écarté le LOSC Lille (2-1) et le RC Strasbourg aux tirs au but, lors des tours précédents. Il pourrait facilement pourfendre la modeste équipe de Valenciennes à domicile.

En conférence de presse avant ce choc, le coach lyonnais a indiqué que son équipe est prête pour créer l’exploit cette saison. « On a la possibilité de faire de ce moment quelque chose de très positif pour tout l’environnement du club. Donc maintenant, il faut valider cette demi-saison qui pourrait être historique », a déclaré Pierre Sage.

Bonne nouvelle pour Pierre Sage

Pour cette affiche, le coach des Gones, Pierre Sage peut compter sur ses cadres habituels. Les recrues hivernales Mangala et Benhrama ont fait leur retour dans le groupe samedi dernier en Ligue 1 face à Reims. Le latéral droit Mata va disputer cette rencontre après avoir purgé sa suspension contre Reims le samedi dernier. Le capitaine de l’équipe, Alexandre Lacazette (13 buts en Ligue 1 cette saison) est opérationnel. Un seul joueur est incertain. Le milieu de terrain français, Rayan Cheri n’est pas sûr de disputer cette affiche. Il été victime d’une béquille à un mollet jeudi dernier à l’entraînement.

La composition probable de l’OL

Selon les informations de L’Equipe relayées par Foot 01, le technicien de l’OL Pierre Sage mettra en place un système de jeu 4-3-3 classique. En attaque, on retrouvera : Lacazette, Benrahma et Nuamah. Au milieu de terrain, on retrouvera Mangala, Matic et Caqueret. La défense sera composée de Mata, O’Brien, Caleta-Car et Tagliafico. Dans les cages, on retrouvera Lucas Perri.