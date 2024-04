Coup dur pour Lille après le choc face au RC Lens

Le LOSC Lille s’est imposé dans le derby du Nord face au RC Lens en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Un cadre des Dogues a été averti lors de cette rencontre.

Lille remporte le derby face au RC Lens

Le LOSC Lille a pu battre le RC Lens (2-1) pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Ce derby est très important pour les deux formations qui visent les places européennes la saison prochaine. Les Dogues ont réussi à glaner les trois points et ils mettent la pression sur l’AS Monaco.

L’homme fort de la rencontre, Edon Zhegrova a ouvert le score pour Lille avant la pause. Au retour des vestiaires, il a crucifié les Sang et Or avec un deuxième but. L’attaquant français Elye Wahi a réduit le score pour le RC Lens. Cette victoire permet à Lille de se lancer parfaitement dans la course à la Ligue des champions la saison prochaine.

Un cadre du LOSC Lille sanctionné

Le technicien du LOSC Lille, Paulo Fonseca a retenu le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb pour cette rencontre. Suite à une faute à la 88e minute, il a écopé d’un carton jauge. Ce carton jauge lui vaudra une suspension pour le match face au RC Strasbourg pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. L’international algérien a pris trois cartons jaunes en 10 matchs de Ligue 1 et Coupe de France.

Il pourra disputer le prochain match des Dogues contre l’Olympique de Marseille. La commission de discipline de la LFP rendra son verdict le mercredi 3 mars 2024. Il sera le seul joueur de Lille qui va être sanctionné. Edon Zhegrova et Benjamin André ont écopé d’un carton jaune.

Mais ce sont leurs premiers cartons jaunes durant les dix derniers matchs du LOSC Lille en Ligue 1 et en Coupe de France. Ils doivent être avertis deux autres fois pour mériter une suspension.