L’AS Saint-Etienne et son armée verte : Un duo invincible pour conquérir la Ligue 1 ?

Vainqueur de Valenciennes (2-0), l’AS Saint-Etienne est toujours en course pour la montée en Ligue 1. La seconde bonne nouvelle pour les Stéphanois, ils ont une force derrière eux, qui peut faire la différence dans le sprint final.

Après Valenciennes, Saint-Etienne reste sur le podium

L’AS Saint-Etienne a conservé la 3e place sur le podium de la Ligue 2, à l’issue de la 30e journée, grâce à sa précieuse victoire face à Valenciennes FC, au stade du Hainaut. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a toujours 7 points de moins que le leader l’AJ Auxerre et 2 points de retard sur son dauphin Angers SCO. Les Verts ont cependant pris une longueur d’avance (de 3 points) sur Laval (4e). La lutte pour la montée en Ligue 1 est loin de rendre son verdict final, à 8 journées de l’issue du championnat, mais le club ligérien tient bon.

Invaincue lors des 7 derniers matchs (6 victoires et un nul), Saint-Etienne doit poursuivre sur sa lancée actuelle, pour espérer décrocher un billet pour l’élite. Les Verts peuvent compter sur leurs nombreux et indéfectibles supporters dans cette bataille. Samedi, ils se sont déplacés en grand nombre à Valenciennes (1 500), pour apporter leur soutien à leur équipe si chère. Ils sont attendus pour les matchs restants, notamment les 4 rencontres à Geoffroy-Guichard.

Dall’Oglio et Larsonneur comptent sur le précieux soutien de leurs supporters

Olivier Dall’Oglio a souligné l’ambiance et la communion entre les supporters stéphanois et les joueurs après la victoire dans el Nord. « C’est énorme ! Il y a beaucoup plus d’engouement », a-t-il apprécié. Pour la suite de la Ligue 2, le coach de l’ASSE a encore lancé un nouvel appel au peuple vert : « On aura besoin de ce gros détail-là : les supporters, l’ambiance. Ça nous aide énormément ».

Gautier Larsonneur, vice-capitaine de l’équipe stéphanoise, a également souligné l’apport de leurs supporters, dans la dernière ligne droite vers la montée en Ligue 1. Selon lui, leur soutien « est vraiment précieux » dans cette phase décisive de la saison.

Le gardien de but de Saint-Etienne est convaincu que le peuple vert est un atout majeur pour les Verts. « Nos supporters nous donnent vraiment un supplément d’âme pour aller chercher la montée », a-t-il déclaré dans Le Progrès.