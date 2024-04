Ça bouge fort à l’OL ces dernières semaines. Le club rhodanien vient de confirmer des négociations entre Jean-Michel Aulas et John Textor, sur un autre gros deal.

John Textor et Jean-Michel Aulas : Nouvelle ère de négociations à l’OL

L’Olympique Lyonnais est en plein mouvement, tant sur le plan sportif qu’extra-sportif. Lyon a quasi-assuré du maintien en Ligue 1, après une remontée inespérée après 15 journées de championnat. L’OL était la lanterne rouge et avait viré Laurent Blanc, puis Fabio Grosso.

Finalement, c’est Pierre Sage qui a réussi à redresser la barre. Il compte maintenir finir le plus haut possible au terme des 7 derniers matchs de la saison. Toujours sur le plan sportif, Lyon est en finale de la coupe de France et affronte Valenciennes, ce mardi (20h45), à Décines.

En dehors du terrain, John Textor a nommé un nouveau patron de tout ce qui touche au sportif, au sein du groupe Eagle Football, en la personne de Michael Gerlinger. Dans la foulée de cette nomination, OL Groupe a changé de dénomination. Il est devenu officiellement Eagle Football Group. L’objectif à terme, du milliardaire américain et d’Eagle Football, est se donner les moyens d’entrer à la bourse de New-York, dans les prochains mois.

Textor confirme des négociations exclusives avec Aulas pour la cession de l’OL Vallée Arena

Dans les coulisses, John Textor est sur le point de conclure la vente de ses parts dans l’Arena. Il a engagé des négociations exclusives et confidentielles avec Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, comme indiqué dans un communiqué officiel. Le nouveau dirigeant de l’Olympique Lyonnais espère trouver un accord pour la cession de la totalité de la société OL Vallée Arena, d’ici le 31 mai 2024. La vente se négocierait autour de 160 millions d’euros.