PSG Mercato : Un cadre du Real Madrid déclare la guerre à Kylian Mbappé

La potentielle arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été pourrait entraîner des changements dans l’effectif du Real Madrid la saison prochaine.

Kylian Mbappé fera face à une rude concurrence au Real Madrid

L’attaquant français, Kylian Mbappé ne souhaite plus continuer son aventure au Paris Saint-Germain. Il passe ces derniers mois au sein du club de la capitale française. Sa prochaine destination n’est pas encore connue, mais tout indique qu’il va poser ses valises en Espagne. Il serait en pleine négociation avec les dirigeants ibériques. Son transfert au Real Madrid va créer une forte concurrence en attaque au sein de l’équipe du technicien italien, Carlo Ancelotti. Certains joueurs seront obligés de plier leurs bagages pour disposer de temps de jeu dans un autre club ou de chauffer le banc. Vinicius Jr semble intouchable. Son compatriote Rodrygo fera les frais. Il est annoncé avec insistance sur le départ cet été à cause de cette situation. Mais le joueur souhaite rester au Santiago Bernabéu quoi qu’il arrive pour faire face à la concurrence. Il veut se battre pour obtenir du temps de jeu, que ce soit sur l’aile gauche ou sur l’aile droite. « L’année prochaine, je pense que c’est un problème d’entraîneur. Un bon problème. Et je suis calme. Je pense seulement à me concentrer sur la saison et bien la terminer, avec un maximum de titres », a confié Rodrygo après la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao, dimanche dernier (0-2).

Kylian Mbappé prévient l’Espagne

Kylian Mbappé n’a pas encore signé de contrat avec le Real Madrid, mais il prévient les joueurs espagnols. Il envisage d’’affoler l’Espagne dès son arrivée au club madrilène. « J’ai joué la Real Sociedad et on va jouer le Barça (avec le PSG en Ligue des Champions). Et si on passe, potentiellement on joue l’Atletico Madrid. Donc ils (les Espagnols, ndlr) vont me voir un peu plus souvent déjà. Ils vont peut-être avoir un aperçu du joueur que je suis. Voilà, c’est tout », a déclaré Mbappé en conférence de presse pendant la trêve internationale.