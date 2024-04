Le PSG insiste pour une star du Real pour remplacer Kylian Mbappé

Malgré le retour souhaité de Xavi Simons par Luis Enrique, le PSG insiste pour une star du Real Madrid dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Un international brésilien pour faire oublier Kylian Mbappé ?

Alors qu’il s’apprête à perdre gratuitement Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain scrute déjà le marché pour mettre la main sur un nouvel attaquant capable de combler le vide que va laisser la star française. Depuis plusieurs semaines, Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford, Lautaro Martinez, Mohamed Salah et bien d’autres noms ronflants sont régulièrement associés au club de la capitale.

Mais en interne, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar rêveraient de frapper un gros coup au Real Madrid, qui devrait récupérer Mbappé. Et cela tombe bien puisque l’arrivée du Français pourrait pousser les Merengues à se séparer de l’une de leurs vedettes offensives. En effet, selon les dernières informations de la Cadena SER, le PSG insisterait sur la piste menant à Rodrygo Goes, qui pourrait voir son temps de jeu chuter la saison prochaine avec l’arrivée de Kylian Mbappé.

🔮 🇧🇷 El futuro y presente de @RodrygoGoes en el @RealMadrid



5⃣ 🔝 Cinco clubes tras él, pero quiere quedarse en el "mejor proyecto del fútbol mundial", el Madrid con Mbappé



🚨 "Tiene 23 años, lo ha ganado todo con el Madrid y quiere volver a hacerlo"



ℹ️ @Ignacio_Marcano pic.twitter.com/hMWcr1FulK — El Larguero (@ellarguero) April 1, 2024

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien de 23 ans est évalué à 100 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, un montant que le Paris SG serait disposé à débourser sans aucun problème. Sauf qu’il faudra parvenir à convaincre la Maison-Blanche et Rodrygo de vouloir mettre un terme à leur union contractée depuis l’été 2019.

Rodrygo Goes n’a aucune intention de quitter le Real Madrid

En effet, d’après le média espagnol, Florentino Pérez n’envisagerait pas du tout le départ de son numéro 11. Malgré l’intérêt de grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Arsenal et Manchester United, le Real Madrid n’aurait pas envie de négocier pour Rodrygo Goes, qui dispose d’une clause libératoire à 1 milliard d’euros. De son côté, le principal concerné n’aurait pas non plus « aucune intention de quitter le Real Madrid, même avec l’arrivée de Mbappé. Il pense que ce sera le meilleur projet. » Le Paris SG est donc prévenu.