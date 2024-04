OL : Qualifié pour la finale de la coupe de France, Lyon rêve déjà de l’Europe

Lyon se montre très ambitieux, après sa qualification pour la finale de la coupe de France. Pierre Sage rêve déjà de l’Europe.

Lyon aux portes de l’Europe, en attendant de connaître son adversaire en finale

L’Olympique Lyonnais est en finale de la coupe de France, douze ans après la dernière. Les Gones ont éliminé Valenciennes FC en demi-finale (3-0), mardi soir au Groupama Stadium. Le capitaine Alexandre Lacazette et l’un des jouer décisif de cette rencontre. Il a inscrit un doublé et la recrue hivernale Gift Orban, a marqué un but.

L’OL connaitra son adversaire pour la finale, ce mercredi soir, à l’issue de l’autre demi-finale, qui oppose le PSG au Stade Rennais. Pierre Sage et son équipe espèrent aller au Stade de France et gagner la coupe nationale, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, la saison prochaine.

Pierre Sage vise la 7e place de Ligue 1 pour jouer la coupe d’Europe

Pour l’instant, Lyon n’est que simple finaliste. Malgré tout, Pierre Sage rêve déjà de la coupe d’Europe. Il pense que son équipe peut décrocher une place qualificative à l’Europe, en finissant plus haut dans le championnat. Il vise clairement la 7e place de Ligue 1, à 7 journées de la fin du championnat. Dans ses propos d’après-match, l’entraîneur de Lyon assure que le fait d’être en finale de la coupe de France permet à son équipe « de nourrir un deuxième objectif ».

Il évoque « une seconde possibilité » de jouer la coupe d’Europe, tout en restant focalisé sur la finale de la Coupe de France. « Si on arrive à être dans les sept premiers, ça nous permettrait de jouer l’Europe l’année prochaine », a déclaré Pierre Sage. Lyon est en ce moment 10e de Ligue 1, avec 25 points, à 4 points de Marseille, qui occupe le 7e rang. À noter qu’il y a encore 21 points en jeu, dans le sprint final du championnat. Tout reste donc ouvert pour Lyon, qui était menacé de relégation en Ligue 2 à la mi-saison.