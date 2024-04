Mercato OL : John Textor bientôt devant la FIFA pour un transfert hivernal ?

John Textor s’est vraiment déployé l’hiver dernier pour offrir six différents renforts à Pierre Sage. Parmi eux figure un gardien de but que l’OL a signé pour l’avenir. Sauf que c’est sur le point de devenir une affaire portée devant la FIFA.

La grosse colère de São Paulo sur le cas Lucas Perri

São Paulo envisage de poursuivre Botafogo devant la FIFA pour ce que le club considère comme une négociation sous-évaluée concernant la vente de Lucas Perri à Lyon. Le club brésilien comprend que la négociation entre les deux clubs qui ont John Textor comme propriétaire a été sous-évaluée. Le gardien de but a été vendu de Botafogo à Lyon pour 10 millions d’euros.

El Tricolor a droit à 18,3 % du montant. Le club MorumBIS disposait encore de 15% des droits économiques et a droit à 3,3% supplémentaires en tant que club formateur grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. Selon UOL, São Paulo n’entend pas s’arrêter là puisqu’il intentera également une action en justice contre le club de Rio pour non-paiement du montant correspondant au pourcentage précité.

São Paulo veut poursuivre John Textor sur un autre dossier

À la lecture des accusations de John Textor concernant la manipulation de matchs, la première réaction des employés de São Paulo a été de penser qu’il s’agissait d’une blague du 1er avril. Les professionnels ont vérifié plusieurs sources pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un poisson d’avril.

Le club ne comprend pas comment des accusations aussi graves peuvent être formulées à la légère et sans preuves. São Paulo a déjà poursuivi Textor dans les domaines sportif, civil et pénal. Le club a déclaré, dans un communiqué, qu’« une telle affirmation, sans aucune trace de preuve, porte atteinte à l’aptitude des joueurs de l’équipe professionnelle masculine et à l’honnêteté de l’institution du São Paulo FC au cours de ses 94 ans d’histoire ».