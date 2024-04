PSG : Kylian Mbappé reçoit déjà ses premiers adieux 

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG sera définitivement terminée quand son contrat arrivera à son terme à la fin de la saison. Alors que l’officialisation de son départ se fait encore désirer, l’attaquant de 25 ans a déjà reçu ses premiers adieux.

Kylian Mbappé à un tournant décisif de sa carrière

C’est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison pour signer au Real Madrid, et en France ils le savent. La Première dame du pays, Brigitte Macron, a évoqué le joueur de Bondy dans des déclarations qui ont été interprétées comme un possible adieu de la France à sa star. Mbappé s’apprête à faire le pas décisif pour la première fois hors de sa France natale.

La France souhaite voir Mbappé jouer avec l’équipe nationale aux Jeux Olympiques qu’elle accueille cet été, ce qui semble pratiquement impossible. En effet, le Real Madrid a déjà informé la Fédération française qu’elle ne permettra pas à ses joueurs d’être présents pour les Jeux Olympiques.

Les mots forts de Brigitte Macron à Kylian Mbappé

Interrogée sur la possibilité de voir l’attaquant à l’Euro et aux JO, la Première dame, Brigitte Macron, s’est limitée à remercier Kylian Mbappé : « Pour tout ce qu’il nous a donné, pour tout ce qu’il peut encore nous donner, alors merci beaucoup. C’est un champion immense, et nous sommes très fiers de l’avoir parmi nous. Alors on va continuer tout ça. Le feuilleton sur sa participation aux Jeux Olympiques ? Merci à tous. Merci Kylian. », s’est-elle contentée de dire comme le rapporte RMC Sport.