Mercato PSG : Kylian Mbappé, de nouvelles révélations tombent sur son transfert au Real Madrid

Kylian Mbappé va entamer une nouvelle étape de sa carrière professionnelle dès cet été, avec l’expiration de son contrat au PSG. L’attaquant de 25 ans ira rejoindre le Real Madrid, sauf cataclysme, et le club espagnol y travaille sans relâche. C’est en tout cas ce que laissent croire les nouvelles révélations sur le dossier.

Kylian Mbappé en pleine disgrâce au PSG

Malgré ses efforts pour paraître serein, Kylian Mbappé ne passe pas un bon moment ces dernières semaines à Paris. Depuis qu’il a formellement informé les dirigeants du PSG, mardi 13 février, qu’il n’allait pas continuer la saison prochaine, son statut a changé. Du jour au lendemain, il a cessé d’être intouchable pour Luis Enrique, qui depuis l’annonce de son départ le remplace régulièrement lors des derniers matches de la Ligue 1, provoquant la colère du joueur.

Dimanche, l’avant-dernier épisode a été vécu à Marseille, où les caméras ont capté les gestes de mécontentement de l’attaquant lors de son remplacement à la 64e minute du classique français. L’Equipe a publié ce mardi que dans l’entourage de Mbappé ce changement avait été interprété comme un « manque de respect envers Kylian ». Même si de l’extérieur, la relation entre l’entraîneur espagnol et la star française peut paraître normale, ou du moins correcte. Mais les turbulences sont évidentes.

La stratégie convenue par Kylian Mbappé et le Real Madrid

Que les choses allaient mal tourner dès qu’il leur aurait dit qu’il ne renouvellerait pas, c’était une chose à laquelle Mbappé faisait face depuis des mois. La tension qui règne aujourd’hui dans ses relations avec le conseil d’administration du club parisien ne l’a pas surpris. Il s’y attendait après avoir été écarté de l’équipe l’été dernier, lorsque Nasser Al-Khelaïfi a donné l’ordre de ne pas le joindre à la tournée asiatique. Ce scénario de tension prévisible l’inquiétait, tout comme la réaction des supporters parisiens.

C’est pourquoi, selon Marca, lorsqu’il a signé son contrat avec le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, la première semaine de février, le club espagnol s’est mis d’accord avec Kylian Mbappé et son entourage sur la stratégie de communication à suivre. Bien entendu, la première chose serait de nier tout accord tant qu’il existe une possibilité que le Real Madrid et le PSG s’affrontent en Ligue des Champions, une circonstance qui ne pourrait se produire que si les deux clubs atteignaient la finale à Londres.

Mbappé a le plein pouvoir pour décider de quand il fer une annonce

Conscient de la situation délicate pour le joueur qui allait se présenter à Paris après avoir informé son club qu’il ne continuerait pas, le Real Madrid lui a donné l’initiative de trouver la date idéale pour annoncer la signature. Il lui a proposé de choisir le moment le plus approprié en fonction de son quotidien au PSG ; à condition, bien sûr, que cette date corresponde aux temps de compétition et aux besoins de l’équipe d’Ancelotti. Ainsi, tant que le PSG continuera en Ligue des champions, l’annonce attendue n’aura pas lieu. Mais le fait que Madrid reste ou non en lice sera également pris en compte.

Une annonce programmée avant l’Euro

La Ligue 1 française se termine le week-end du 18/19 mai, même si le PSG conserve son avantage actuel, il pourrait devenir champion trois ou quatre jours plus tôt. Dans le cas où ni Madrid ni le PSG ne disputeraient la finale de la Ligue des Champions, il est fort probable que l’annonce intervienne à partir de ce week-end. Le Bondynois veut jouer l’Euro avec la France sans la pression qu’il subit chaque week-end à Paris, c’est pourquoi l’annonce sera faite au plus tard lors du premier match. .semaine de juin.

La présentation au Santiago Bernabeu

Pour les mêmes raisons, la date de la présentation au Santiago Bernabéu est incertaine , même si les travaux dans le stade, notamment dans le Skybar et dans les zones de restauration, avancent contre la montre pour être prêts pour l’inauguration officielle. . . Si possible, le club tentera de le faire coïncider, soit un jour avant, soit un jour après, avec les deux concerts de la chanteuse Taylor Swift (mercredi 29 et jeudi 30 mai), afin de profiter d’une partie de l’énorme montage qu’ils vont réaliser.