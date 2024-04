OL : une recrue hivernale sur le départ

Un défenseur de l’OL est annoncé avec insistance sur le départ cet été. Un club brésilien serait prêt pour le relancer.

Une star de l’OL veut quitter le club

Une recrue de l’Olympique lyonnais serait sur le départ. Arrivé dans le Rhône en janvier 2024 en provenance de Botafogo, le défenseur central brésilien, Adryelson voudrait déjà quitter le club. En raison de la forte concurrence au sein de l’équipe du technicien français, Pierre Sage, la star brésilienne ne dispose pas d’un bon temps de jeu. Depuis son arrivée à l’OL, l’ancien crack de Botafogo a fait trois apparitions sous ses nouvelles couleurs.

Adryelson aurait décidé de plier ses bagages pour disposer de temps de jeu dans un autre club afin de bien travailler et progresser. Selon les informations de la presse brésilienne confirmées par Foot mercato, les proches du joueur s’inquiètent de sa situation actuelle et s’activent en coulisses pour lui trouver un nouveau point de chute.

Adryelson chercherait déjà à quitter l’OL https://t.co/D0nXGcolj7 — Foot Mercato (@footmercato) April 4, 2024

La source précise que des prétendants se positionnent déjà pour accueillir Adryelson. Le club brésilien Corinthians s’intéresse au défenseur. Il serait prêt à lui formuler une offre lors du mercato estival. Adryelson a rejoint l’OL pour une somme de 3,5 millions d’euros. Le club rhodanien exigerait un montant de 7 millions d’euros pour céder son joueur. Adryelson est sous contrat avec les Gones jusqu’au 30 juin 2028. En cas d’une offre alléchante, il pourrait quitter le club quelques mois seulement après son transfert à l’OL.

Anthony Lopes sur le départ à la fin de la saison

Adryelson n’est pas le seul joueur de l’OL annoncé sur le départ. Le président de l’OL, John Textor a déjà acté le départ du gardien du but brésilien, Anthony Lopes. Les Gones vont se séparer de lui à la fin de cette saison. D’après L’Equipe, les Lyonnais vont le libérer de son contrat pour « services rendus » et lui rendront hommage via les virages Nord et Sud du Groupama Stadium le 18 mai prochain, soir de la dernière journée de Ligue 1. Lopes sera remplacé par Lucas Perri, le numéro 2 arrivé à l’OL lors du dernier mercato hivernal en provenance de Botafogo.