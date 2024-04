OL : le départ d’Alexandre Lacazette se précise !

L’attaquant français évoluant à l’Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette est en grande forme et suscite l’intérêt de certains clubs saoudiens.

Alexandre Lacazette conduit l’OL

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette sera l’une des attractions du prochain marché des transferts. L’ancien joueur d’Arsenal a retrouvé son meilleur niveau dans le Rhône et il fait des merveilles au sein de cette équipe. Il est l’un des artisans de la belle performance de l’OL sous la houlette du technicien français, Pierre Sage.

Cette saison, Lacazette affole les compteurs de but en championnat de France comme en Coupe de France. Il est actuellement le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 13 réalisations, derrière l’attaquant canadien évoluant au LOSC Lille, Jonathan David (15 buts) et l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (24 buts). À chaque match, il a soif de marquer des buts et de permettre à l’OL de rafler des points. Le technicien du club rhodanien, Pierre Sage reconnaît l’influence de Lacazette sur son équipe.

« C’est un joueur qui nous a manqué, dans le sens où notre plan de jeu initial voulait qu’on aille chercher notre ligne haute sur les premiers ballons. Et lui, c’est un joueur qui est capable de garder énormément le ballon dos au but, qui nous aurait permis de sortir un petit peu », a déclaré le coach français après la défaite de l’OL face au RC Lens.

L’Arabie Saoudite insiste pour Alexandre Lacazette

Les performances de Lacazette ne passent pas inaperçues. Certains clubs le suivent et sont prêts à lui formuler une offre. Selon les informations de Nicolo Schira, l’international français susciterait l’intérêt de nombreux clubs en Arabie saoudite. En fin de contrat avec les Gones en juin 2025, l’avenir de Lacazette est incertain. Va-t-il quitter l’OL et relever d’autres défis ailleurs ? On ignore sa décision. L’Arabie Saoudite serait prête à lui formuler une nouvelle offre lors du prochain mercato d’été.