Foot Mercato : vers un départ de Steve Mounié du Stade Brestois cet été ?

L’attaquant béninois Steve Mounié est en fin de contrat au Stade Brestois en juin 2024. Après quatre saisons au club breton, il pourrait quitter Brest et relever d’autres défis ailleurs.

Steve Mounié brille au Stade Brestois

L’avenir de l’attaquant béninois Steve Mounié est incertain au Stade Brestois. Il est l’une des pièces maîtresses de la belle performance du club breton cette saison. La machine brestoise est en pleine forme et compresse tous ses adversaires. En Ligue 1, les Brestois occupent la deuxième place derrière le leader le Paris Saint-Germain. Le SB29 est sur la bonne voie pour valider son ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Arrivé à Brest en septembre 2020 pour un montant de 5 millions d’euros, le fougueux attaquant béninois est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe du technicien français Eric Roy. Il enchaîne les belles prestations. Cette saison, il a déjà disputé 25 matchs en championnat de France et a inscrit 3 buts. Son contrat prendra fin en juin prochain. Le joueur étudie actuellement une offre de prolongation de contrat.

Selon @lequipe, Steve Mounié, seul joueur du #SB29 à arriver en fin de contrat en juin, étudierait une prolongation de deux années reçue fin février. S'il souhaite un dernier challenge, quoi de mieux qu'une Coupe d'Europe avec Brest si elle se confirme ? Je suis pour ! pic.twitter.com/Kz3qv4ZDU6 — L' Armoricain ✡ (@Armoricain29) April 4, 2024

Steve Mounié envisage de rester au Stade Brestois

Selon les informations de L’Equipe, Mounié aurait entamé des négociations avec ses dirigeants pour parapher un nouveau bail et poursuivre l’aventure au Stade Brestois. Il se sent heureux au sein de ce club, et souhaite participer activement au succès de cette équipe.

Un départ de l’attaquant béninois cet été pourrait créer un énorme vide au sein de l’équipe d’Eric Roy. L’excellent attaquant uruguayen Martin Satriano, auteur de 2 buts et 3 passes cette saison en Ligue 1, est en prêt de l’Inter Milan. Le club suit sa performance. En raison de sa grande forme et de ses statistiques, il pourrait faire son retour à l’Inter Milan la saison prochaine.