Stade Rennais : Le groupe de Julien Stéphan pour le choc à Monaco

Le Stade Rennais affronte l’AS Monaco ce dimanche après-midi au stade Louis-II pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Julien Stéphan.

Stade Rennais : Julien Stéphan peut compter sur un groupe au complet

Après un match raté à Strasbourg en 4-3-3, Julien Stéphan avait aligné un 4-4-2 à Paris, ce que l’entraîneur du Stade Rennais pourrait refaire cet après-midi contre l’AS Monaco, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Pour ce choc en Principauté, le coach de l’équipe bretonne a convoqué un groupe de 22 éléments.

Il a notamment reconduit le groupe qui a été battu par le Paris Saint-Germain le mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. Gravement blessé au genou et forfait jusqu’à la fin de la saison, l’arrière gauche Mahamadou Nagida est le seul absent dans le groupe rennais pour ce déplacement sur le Rocher.

Julien Stéphan devrait d’ailleurs procéder à quelques changements dans son onze de départ, par rapport à celui éliminé à Paris en Coupe de France. Les Rouge et Noir avaient déjà pu compter sur les retours de blessure d’Enzo Le Fée et Fabian Rieder le week-end dernier à Strasbourg. Adrien Truffert et Ludovic Blas étaient ensuite revenus de suspension lors de la demi-finale de Coupe de France au PSG mercredi.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : G. Doué, Seidu, Omari, Belocian, Wooh, Theate, Truffert

Milieux : Matusiwa, Santamaria, Blas, Bourigeaud, D. Doué, Le Fée, Rieder

Attaquants : Gouiri, Kalimuendo, Salah, Terrier, Yildirim.