Le Chaudron de l’ASSE Bouillonne, une célébration Inoubliable

Soirée magique pour l’ASSE. Si ce weekend à Saint-Étienne, vous avez trouvé que votre voix avait déserté et que vos oreilles bourdonnaient encore, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. La ville a vibré au rythme des décibels, une ambiance électrique qui ne s’est pas démentie tout au long de cette journée mémorable des supporters de l’ASSE.

L’ASSE a un public unique malgré ses difficultés

Pour ceux qui suivent l‘AS Saint-Étienne, ce samedi n’était pas un jour comme les autres. Non, vraiment pas. L’affiche contre Concarneau (1-0), qui, avouons-le, ne faisait pas spécialement saliver en début de saison, s’est transformée en un moment historique pour le club et ses supporters. Une journée où les Green Angels, les Indépendantistes stéphanois, et l’Union des Supporters Stéphanois ont uni leurs forces pour marquer le coup : les 90 bougies de l’ASSE. Et quel coup !

Dès 9 heures, le rassemblement battait son plein au Parc François Mitterrand. On aurait dit que toute la ville s’était donné le mot. Entre les discours passionnés de figures telles que Razik Nedder et Fousseni Diawara, et les chants qui commençaient à s’élever bien avant le coup d’envoi, l’atmosphère était simplement électrisante.

Mais parlons un peu de l’ambiance. Le Chaudron, réputé pour son atmosphère survoltée, a dépassé toutes les attentes au grand bonheur des joueurs de l’ASSE. Imaginez un stade en ébullition, où chaque cri, chaque chant résonne comme un écho à la passion indéfectible qui anime les supporters des Verts. C’était plus qu’un match de football. C’était une déclaration d’amour à un club, à son histoire, à ses légendes.

Ce qui est fascinant avec le foot, c’est cette capacité à transformer une journée ordinaire en un moment d’histoire, de partage, et de communion. À Saint-Étienne, ce samedi, il ne s’agissait pas seulement de célébrer 90 ans d’existence. Il s’agissait de célébrer une communauté, une famille élargie, réunie par une passion commune pour le ballon rond et pour ces couleurs vertes qui symbolisent tant d’espoirs, de rêves, et de souvenirs.

L’As Saint-Etienne a des chances de retrouver la Ligue 1

Les trois points de la victoire acquise grâce au 12e homme vont compter dans cette tentative des stéphanois de retrouver la Ligue 1. Les remerciements de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio aux fans de Saint-Etienne à la fin du match n’ont pas été injustifiés. Ils ont littéralement paralysé les joueurs de Concarneau sur ce coup-ci.

Avec une fière 2ᵉ place au classement de Ligue 2 grâce aux 54 points totalisés à 7 matchs de la fin de la saison, on peut dire que tous les rêves sont permis. Sainté devra tout de même bien négocier ses virages serrés à venir contre Ajaccio, Caen, Bordeaux ou encore Rodez.