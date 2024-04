ASSE : Olivier Dall’Oglio perd un cadre avant l’AC Ajaccio !

L’ASSE d’Olivier Dall’Oglio aura un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AC Ajaccio, après la réception de Concarneau. Une autre rencontre capitale dans la course à la montée en Ligue 1, mais que devra manquer un des cadres de l’équipe.

Concarneau pour mieux préparer Ajaccio

Les voyants sont actuellement au vert pour l’AS Saint-Etienne, de plus en plus proche de son objectif principal de la saison. Le club du Forez, entraîné par Olivier Dall’Oglio, vient d’enchainer avec un cinquième match sans défaite en Ligue 2, dont trois victoires consécutives. Ils ont battu Valenciennes 2-0 samedi avec un nouveau but de Irvin Cardona.

Troisième au classement, les Verts savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur et chaque match sera comme une finale. Pour le compte de la 31e journée, l’ASSE recevra l’US Concarneau pour tenter d’ajouter trois nouveaux points à son compteur, avec la deuxième place de Ligue 2 dans le viseur. Cependant, Olivier Dall’Oglio devra se passer d’un défenseur lors de la 32e journée face à l’AC Ajaccio.

Olivier Dall’Oglio privé de Yvann Maçon face à l’AC Ajaccio

C’est une perte importante pour les Stéphanois à l’occasion de ce déplacement face au treizième de Ligue 2. Yvann Maçon ne disputera pas cette rencontre capitale en raison d’une accumulation de cartons. Lors de la victoire contre Valenciennes, l’arrière droit a écopé d’un carton à la 56e minute. C’est son troisième avertissement reçu en l’espace de dix rencontres officielles.

Olivier Dall’Oglio ne pourra donc pas compter sur le joueur de 25 ans lors du déplacement face à Ajaccio. Un coup dur pour l’AS Saint-Etienne avant cette affiche de la 32e journée de Ligue 2 prévue le 13 avril prochain.