Après Concarneau, l’ASSE envoie un message fort à ses adversaires

Grâce à sa courte victoire sur Concarneau, l’ASSE poursuit sa course vers la Ligue 1. Les Verts ont décidé de ne rien céder à leurs adversaires dans le sprint final du championnat.

Saint-Etienne poursuit sa série d’invincibilité

Le sprint final de la Ligue 2 est lancé depuis la fin de la dernière trêve internationale. L’ASSE, qui était déjà sur une série d’invincibilité, poursuit sur sa lancée. Elle a enchaîné quatre victoires, sans concéder le moindre but. Plus précisément, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio s’est imposé face au leader Auxerre (1-0), a étrillé Bastia (0-4), a battu Valenciennes dans le Nord, avant le succès face à Concarneau. N’ayant encaissé que 23 buts en 31 journées de Ligue 2, Saint-Etienne est la meilleure défense de Ligue 2. Une solidité défensive qui est la force principale des Verts, dans la course vers la Ligue 1.

L’ASSE surfe bien sur sa solidité défensive

Pour Florian Tardieu, l’AS Saint-Etienne sera difficile à bouger du podium, si elle reste solide en arrière. « On a un peu subi, mais on a su être solide et marquer le but qui nous délivre », a-t-il apprécié.

Face à Concarneau, l’attaque stéphanoise a été moins en réussite, mais la défense n’a pas craqué. Ce qui leur a permis de converser le seul but, inscrit d’ailleurs par un défenseur central, Mickaël Nadé (25e). « Il y a de la solidarité dans ce groupe, si on continue comme ça, on sera dur à jouer », a déclaré le milieu de terrain de Saint-Etienne.

Deuxième au classement, à la suite du nul entre Angers et Laval (1-1), Saint-Etienne est sur la bonne voie pour retrouver la Ligue 1 directement, sans passer par les barrages. À condition qu’elle poursuive sa série victorieuse et garde surtout son état d’esprit actuel. « Tout le monde apporte dans cette équipe. Il suffit de voir ceux qui sont sortis du banc. C’est un plus pour tout le groupe », a souligné Florian Tardieu.