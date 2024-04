Le Stade Rennais à la lutte avec le RC Lens pour un cadre de Brest

En pleine préparation du prochain mercato estival, le Stade Rennais aurait des vues sur un cadre du Stade Brestois également annoncé dans les plans du RC Lens.

Un milieu de terrain de Brest intéresse le Stade Rennais

Dauphin surprise du Paris Saint-Germain, le Stade Brestois aura bien du mal à conserver ses meilleurs joueurs à la fin de la saison en cours. Sacré meilleur joueur de Ligue 1 en février, Pierre Lees-Melou fait partie des éléments d’Éric Roy qui pourraient faire leurs adieux à Francis-Le Blé cet été. Auteur de brillantes prestations cette saison, le milieu de terrain de 30 ans intéresse du monde en France.

En effet, selon les renseignements divulgués par Le Quotidien du Sport, le départ de l’ancien joueur de l’OGC Nice se dessine de plus en plus. Le média sportif indique même que le milieu défensif brestois pourrait être amené à choisir entre le RC Lens et le Stade Rennais si le SB 29 ne parvient pas à se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Surtout que son transfert pourrait rapporter gros.

Pierre Lees-Melou prêt à quitter le Stade Brestois ?

Photo : Pierre Lees-Melou

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pierre Lees-Melou a trouvé de la stabilité au Stade Brestois après des moments de doutes à l’OGC Nice et à Norwich. S’il était pressenti sur le départ l’hiver dernier, le joueur de 30 ans a préféré resté avec pour objectif de positionner le club du président Denis Le Saint le plus haut possible au classement.

Une mission qu’il est sur le point de réussir puisqu’à six journées de la fin du Championnat, les Bretons sont deuxièmes derrière le Paris SG. Cependant, la réalité économique du club pourrait contrainte le Stade Brestois à laisser partir l’un de ses meilleurs joueurs l’été prochain. Une aubaine pour le Stade Rennais qui suit la situation de Pierre Lees-Melou depuis plusieurs saisons.

Le SRFC serait notamment disposé à s’aligner sur les 10 millions d’euros représentant la valeur du joueur. Sans compter que la formation de François Pinault pourrait lui offrir un bien meilleur salaire. Mais il faudra compter avec la concurrence du RC Lens, qui pourrait aussi lui garantir des émoluments supérieurs à ce qu’il touche actuellement à Brest.