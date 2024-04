Mercato Stade Brestois : Une recrue bientôt actée pour Eric Roy

Eric Roy réalise actuellement un excellent travail à la tête du Stade Brestois. Les Ty’ Zefs sont en route pour une qualification historique en Ligue des Champions. Ce qui pourrait encore plus motiver l’officialisation de cette première recrue pour Brest.

Une saison déjà historique pour le Stade Brestois et Eric Roy

Personne n’aurait pu parier sur une saison aussi remarquable qu’extraordinaire pour le Stade Brestois. Habitués à terminer au milieu du classement, les Ty’ Zefs réalisent l’inimaginable au point d’être sur le point de s’offrir une qualification historique en Ligue des Champions.

Brest est actuellement deuxième de Ligue 1 à sept journées de la fin de la saison, à 12 points du leader le PSG. Avec un point de plus que l’AS Monaco, Eric Roy et ses hommes ont de forte chance de terminer au moins à une place européenne. De quoi anticiper sur la prochaine saison avec les négociations pour prolonger l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Steve Mounié va prolonger au Stade Brestois

Si Steve Mounié n’est pas l’attaquant le plus prolifique de Ligue 1, avec seulement trois buts en championnat en 25 matches, il est devenu un élément crucial d’une équipe brestoise pressentie pour la relégation avant le début de la saison.

Au lieu de cela, ils sont actuellement deuxièmes et chaque semaine qui passe, leurs chances de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine augmentent. C’est dans ce contexte que Mounié réfléchit à son avenir au club. Selon L’Equipe, l’international béninois a reçu en février une proposition de contrat de Brest, sur laquelle il réfléchit actuellement.

On ne sait pas encore si Mounié cherche un nouveau défi ou s’il souhaite rester à Brest sous les ordres d’Eric Roy, où il est de plus en plus probable qu’il ait la chance de participer à une Coupe d’Europe de football pour la première fois de sa carrière.