Borussia Dortmund Mercato : Incroyable, Marco Rose quitte le BVB !

Publié par Dylan le 20 mai 2022 à 14:20

Borussia Dortmund Mercato : L'entraîneur du BVB Marco Rose a annoncé ce vendredi qu'il quittait le club, après l'avoir qualifié pour la Ligue des Champions.

C'est un coup de tonnerre qui vient de retentir au Borussia Dortmund : l'entraîneur des Jaune et Noir, Marco Rose, vient d'annoncer qu'il quittait le club. L'ancien du Borussia Mönchengladbach venait tout juste de terminer sa première année de contrat à Dortmund et avait réalisé une saison moyenne avec le club. En championnat, le BVB a terminé deuxième de Bundesliga derrière son grand rival, le Bayern Munich qui a décroché son dixième titre consécutif de champion d'Allemagne.

En revanche, la saison a été plus compliquée sur la scène européenne. Terminant d'abord troisième de son groupe de Ligue des Champions derrière l'Ajax Amsterdam et le Sporting CP, le Borussia Dortmund avait été reversé en Ligue Europa. Puis, dès son entrée en lice face aux Glasgow Rangers (futurs finalistes de la compétition), le club de la Rühr a été sèchement éliminé en ayant notamment été battu 4-2 dans son antre du Signal Iduna Park en février.

« C'est le résultat d'une analyse intensive de la saison »

C'est le Borussia Dortmund lui-même qui a annoncé le départ de Marco Rose via un communiqué ce vendredi. « C'est le résultat d'une analyse intensive de la saison qui a eu lieu jeudi durant laquelle Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl et Matthias Sammer ont également participé, en plus de Marco Rose » précise le communiqué. L'entraîneur de 45 ans aura donc probablement payé les frais des différentes déceptions (encore dauphin du rival bavarois en Bundesliga, éliminé en 16e de finale de Ligue Europa contre les Rangers) alors qu'il voulait préparer le BVB pour la saison prochaine.

Marco Rose s'est également exprimé suite à l'annonce de son départ : « Malgré une saison difficile avec de nombreux impondérables, j'étais convaincu de notre parcours. Au cours de notre conversation, j'ai eu l'impression que la conviction de tous les responsables n'était plus là. Finalement, nous avons donc décidé ensemble de mettre fin à la collaboration ». a déclaré le désormais ex-entraîneur du BVB dans le communiqué. Avec le départ officiel de la pépite norvégienne Erling Braut Haaland, c'est donc un nouveau coup dur pour le Borussia Dortmund qui va donc devoir s'activer lors du mercato estival pour compenser ces départs.